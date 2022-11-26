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  4. Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

26.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta yiyerek zayıfladığını söyleyen Gizem Tuncer, sık sık verdiği kilolarla gündeme geliyor. Babası Mahmut Tuncer'in izinden giderek şarkıcı olan Gizem Tuncer, bu defa derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz gece Madrigal grubunun konserine katıldı. Cesur tercihiyle adından söz ettiren Gizem Tuncer, derin göğüs dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Bakan dönüp bir daha baktı

Zebra desenli bir bluz tercih eden genç şarkıcı, konserden pozlarını peş peşe paylaştı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Bakan dönüp bir daha baktı

Estetik iddialarıyla adından söz ettiren Gizem Tuncer, konu hakkında sessizliğini bozdu. Gizem Tuncer, ''Burnum estetik, çenem de ise hiçbir şey yok'' dedi.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle geceye damga vurdu! Bakan dönüp bir daha baktı

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyan Gizem Tuncer, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Gizem Tuncer'in Yine Yine ve Ayrılık Zamanı gibi şarkıları bulunuyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Instagram'da 60 bin takipçisi bulunan Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde verdiği hamam pozuyla da çok konuşulmuştu.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı


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