Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer derin göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Bakan dönüp bir daha baktı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz gece Madrigal grubunun konserine katıldı. Cesur tercihiyle adından söz ettiren Gizem Tuncer, derin göğüs dekolteli pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Zebra desenli bir bluz tercih eden genç şarkıcı, konserden pozlarını peş peşe paylaştı.

Estetik iddialarıyla adından söz ettiren Gizem Tuncer, konu hakkında sessizliğini bozdu. Gizem Tuncer, ''Burnum estetik, çenem de ise hiçbir şey yok'' dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğa da ilgi duyan Gizem Tuncer, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

Gizem Tuncer'in Yine Yine ve Ayrılık Zamanı gibi şarkıları bulunuyor.

Instagram'da 60 bin takipçisi bulunan Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde verdiği hamam pozuyla da çok konuşulmuştu.



