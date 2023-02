Mahsun Kırmızıgül afet bölgesi Adıyaman'da... "Sarsılıyorum, kahroluyorum"

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası ünlü isimler de ellerinden geleni yapmak için afet bölgelerine dağıldı. Bu isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül oldu.

"BÖYLESİNE YIKAN BİR TRAJEDİ İLE KARŞILAŞMADIM"

Mahsun Kırmızıgül paylaşımında "Adıyaman'da halk geceyi sokaklarda geçiriyor. Binlerce insan yakınlarından bir ses, bir haber bekliyor. Ben çok duygusal sahneler, filmler çektiğimi sanıyormuşum. Oysa böylesi içimi ürperten, beni böylesine yıkan bir trajedi ile karşılaşmadım. İnanın hayatımın tokadını yedim.

Depremin merkezinde insanlarımızın gözlerinde hâlâ yakınlarının sağ çıkma ihtimali ve umudu var. Karanlığın içinde bir iğne deliğindeki aydınlığa benziyor bu durum. Sarsılıyorum, kahroluyorum. Sözün tam da bittiği yerdeyim. Ama her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.

"AHBAP İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

"Afet bölgesindeyim. Burada herkes zor durumda" diyen Kırmızıgül "Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde ben ve ekibim AHBAP ile koordineli çalışıyoruz. Yardım yapmak isteyen veya ihtiyaç listelerinde olan malzemeleri göndermek isteyenler bana ulaşabilirler" dedi.