MAGAZİN
  4. Mahsun Kırmızıgül'den olay paylaşım! 'Biri çıkıp da halkı tokatlamıyor'

Mahsun Kırmızıgül'den olay paylaşım! 'Biri çıkıp da halkı tokatlamıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Müzik kariyerine ara verip sinemaya yönelen Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kırmızıgül Avustralya Başbakanı'na gösterilen tepkiyi paylaşarak Türkiye'yi bu durumla kıyasladı.

Mahsun Kırmızıgül'den olay paylaşım! 'Biri çıkıp da halkı tokatlamıyor'

Son olarak Mucize Aşk 2 filmiyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül Twitter paylaşımıyla dikkat çekti. Avustralya'da 4 aydır süren yangın sonrası Avustralya Başbakanı'na tepkiler de sürüyor. Bu tepkilerden biri de Avustralya Başbakanı Morrison'un yangın felaketinden zarar gören kasabayı ziyaret ettiğinde sırada yaşandı.

Bu anları paylaşan Mahsun Kırmızıgül yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla olay oldu. Ünlü isim paylaşımında "Koca kıtanın başbakanına halk defol, aptal, gerizekalı diyor. Başbakanın sesi çıkmadığı gibi, etrafta olmayan korumalardan biri çıkıp da halkı tokatlamıyor. Biz alışkın değiliz bu durumlara" dedi.

Capture

Kırmızıgül'ün bu paylaşımı sonrası ünlü ismin Soma'yı hatırlatıp hatırlatmadığı soruldu. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen müşavir Yusuf Yerkel akıllara geldi.

Ancak Kırmızıgül herhangi bir açıklama yapmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Süleyman Çakır paylaşımıSüleyman Çakır paylaşımı
Bir süredir hastanedeydi! Acı haber geldiBir süredir hastanedeydi! Acı haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül twitter,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır paylaşımı

Süleyman Çakır paylaşımı

İzzet Yıldızhan’ın acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Bir süredir hastanedeydi! Acı haber geldi

Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

TBMM Başkanı Şentop'tan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ümmü Gülsüm Genç'e tebrik telefonu

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

2020 takvimi için soyundu! Beğeni yağdı

Kudret Şandra vefat etti! (Kudret Şandra kimdir?)

Yeşilçam'ın göbek attıran adamı yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.