Mahsun Kırmızıgül'den olay paylaşım! 'Biri çıkıp da halkı tokatlamıyor'

Son olarak Mucize Aşk 2 filmiyle gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül Twitter paylaşımıyla dikkat çekti. Avustralya'da 4 aydır süren yangın sonrası Avustralya Başbakanı'na tepkiler de sürüyor. Bu tepkilerden biri de Avustralya Başbakanı Morrison'un yangın felaketinden zarar gören kasabayı ziyaret ettiğinde sırada yaşandı.

Bu anları paylaşan Mahsun Kırmızıgül yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla olay oldu. Ünlü isim paylaşımında "Koca kıtanın başbakanına halk defol, aptal, gerizekalı diyor. Başbakanın sesi çıkmadığı gibi, etrafta olmayan korumalardan biri çıkıp da halkı tokatlamıyor. Biz alışkın değiliz bu durumlara" dedi.

Kırmızıgül'ün bu paylaşımı sonrası ünlü ismin Soma'yı hatırlatıp hatırlatmadığı soruldu. 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen müşavir Yusuf Yerkel akıllara geldi.

Ancak Kırmızıgül herhangi bir açıklama yapmadı.

