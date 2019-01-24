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Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evine girmişlerdi! Flaş gelişme

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faika Arık'ın (93) banyoda duşakabinin altına sakladığı yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalmaktan tutuklanan Türkmenistanlı Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve arkadaşları Zhavlonbek H. hakkında 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evine girmişlerdi! Flaş gelişme

Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşayan 93 yaşındaki Faika Arık'a bakması için, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyasser M. (33) işe alındı. Hasta bakıcı olarak işe başlayan Muyasser M., birinci haftanın sonunda Faika Arık'ın ziynet eşyaları ile 130 bin doları banyodaki duşakabinin altında sakladığını öğrendi. Muyasser M., 4 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında bir poşete koyduğu altın ve parayı alıp, evden çıktı. O sırada evde olan Arık'ın akrabası durumu fark edip, yaşlı kadına söyledi. Faika Arık da akrabasından yerini söylediği altın ve parayı kontrol etmesini istedi. Değerli eşyalar ile paranın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Faika Arık, durumu polise haber verdi.

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ANKARA'DA YAKALANDILAR

Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı sevgilisi Sherzad H.'nin evine götürdüğü belirlenen Muyasser M., arkadaşları Zhavlonbek H. ile yurt dışına çıkmak için kaçış planı yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yakalanabilecekleri endişesi taşıyan Türkmenistanlı 3 şüpheli, Ankara'ya gitti. Burada ise Ankara Polisi tarafından yakalandı. Üzerinde Faika Arık'a ait ziynet eşyaları ile paranın bir kısmı bulunan Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. gözaltına alınarak, İstanbul'a getirildi. Emniyetteki sorgulalarında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Muyasser M., para ve değerli takıların bulunduğu poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü. 3 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Faika Arık'a ait 70 bin doların eksik olduğu tespit edildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler Muyasser M., sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. hakkında ‘Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 3 şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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