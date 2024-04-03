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  4. 'Makam odasından çıktı' denilerek paylaşılmıştı... Eyüpsultan'da seçimi kaybeden AK Partili Deniz Köken'den o görüntülere sert tepki

'Makam odasından çıktı' denilerek paylaşılmıştı... Eyüpsultan'da seçimi kaybeden AK Partili Deniz Köken'den o görüntülere sert tepki

03.04.2024 08:07
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Yıllar sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Eyüpsultan'da belediye başkanının makam odasında çekildiği iddia edilen görüntüler gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde seçimi kaybeden AK Partili Deniz Köken'in makam odasında yüzlerce hediye paketi olduğu iddia edildi. Köken'den ise görüntülerin ardından çok sert bir açıklama geldi.

'Makam odasından çıktı' denilerek paylaşılmıştı... Eyüpsultan'da seçimi kaybeden AK Partili Deniz Köken'den o görüntülere sert tepki

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul'da birçok belediye AK Parti'den CHP'ye geçerken, gecenin en sürpriz sonuçlarından biri de Eyüpsultan olmuştu. CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen oyların yüzde 48'ini alarak yeni belediye başkanı seçilmişti.

"MAKAM ODASINDAN ÇIKAN HEDİYE PAKETLERİ" İDDİASI

Eyüpsultan'daki seçim sonuçlarının yankıları sürerken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. "Seçimi kaybeden AK Partili Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in odasından çıkan hediye paketleri" başlığıyla servis edilen görüntülerde koli ve poşet yığınlarının olduğu görüldü.

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AK PARTİLİ KÖKEN'DEN AÇIKLAMA

Ortaya atılan iddiaların ardından AK Partili Deniz Köken'den açıklama geldi. Köken, sosyal medyada paylaşılan "hediye kutularının görüntüleriyle" ilgili, "Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Köken, yaptığı açıklamada, görüntülerin kasıtlı ve yanlış bilgilerle servis edildiğini bildirdi.

Belediyenin resmi deposunda bulunan ürünlerin hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşulara sosyal destek amacıyla kullandıkları ürünler olduğunu belirterek, "Belediyemizin deposuna muntazam olarak poşetlenerek yerleştirilen ürünler, sayılma ve inceleme bahanesiyle 2 Nisan Salı günü kasıtlı olarak dağıtıldıktan sonra video çekilerek sosyal medyaya servis edilmiştir." bilgisini paylaştı.

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"HER ZAMAN ŞEFFAF OLMAYA ÖZEN GÖSTERDİM"

Videoda vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda temin edilen hasta yatağı, tekerlekli sandalye, medikal malzemeler ile gıda kolilerinin de yer aldığının altını çizen Köken, şunları kaydetti:

"Kemerburgaz’daki depomuz ile belediyemizin ürünlerini tek noktada toplamış ve farklı farklı depolarda toplanmasının önüne geçmiştik. Görevde olduğum 5 yıl boyunca belediyemizin faaliyetleri hakkında her zaman şeffaf olmaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdim, bugün de aynı noktadayım. Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış algı ve kamu kurumlarına güvensizlik duygusu oluşturmasını şiddetle kınıyorum."

(AA)

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Eyüpsultan deniz köken Seçim 2024
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