Son dakika! Şişli'de 16 katlı binada yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Son dakika haberi: İstanbul'da yangın faciası! 16 katlı bir binada yangın çıktı. 3 kişi yangında hayatını kaybederken 1 kişinin de ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

16 KATLI BİNADA YANGIN

Şişli'de 16 katlı bir binada yangın çıktı. Ekipler çıkan yangına müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti.

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan binadaki yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Binada mahsur kalanların ve yaralananların olduğu öğrenilmişti. İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi hayatını kaybetti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





