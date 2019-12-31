Makyaj çantanızdaki 10 üründen dokuzu bakteri dolu! Zatürreye bile neden olabiliyorlar

İngiltere Birmingham'daki bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre makyaj çantasındaki 10 ürünün 9'u bakteri taşıyor. Makyaj ürünlerinde en suçlu ürün ise makyaj süngeri. Yüzde 26'sından fazlasının üzerinde dışkı maddesi mevcut. Araştırma için kullanılan süngerlerin yüzde 93'ü neredeyse hiç temizlenmemişti.

Araştırmaya katılan Dr. Amreen Bashir, 'makyaj ürünlerini incelediğimizde özellikle kullanılan süngerlerde kötü hijyen nedeniyle E.coli, fekal kontaminasyon gibi bakteriler tespit ettiğimizi söylemeliyim. Ve bu endişe verici. Göz, ağız gibi yerlerde kesikler bulunuyorsa risk daha da artabilir' diye konuşuyor.

Kozmetiklerinizin bakteriyel kontaminasyonunu önlemek için Dr Bashir, herhangi bir ürünü uygulamadan önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkamanızı öneriyor. Ayrıca, son kullanma tarihlerini geçtikten sonra kozmetiklerin atılmasını tavsiye ediyor. Makyaj fırçalarını ve süngerlerini temiz tutmak için de ılık akan su altında sabunla ovmak ve iyice kurutmak bakterilerden korunmanızı sağlayabilir.

Bilim insanları, makyaj ambalajlarında temizlik talimatları ve daha belirgin son kullanma tarihleri olmasını istiyor.



