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  4. Makyaj çantanızdaki 10 üründen dokuzu bakteri dolu! Zatürreye bile neden olabiliyorlar

Makyaj çantanızdaki 10 üründen dokuzu bakteri dolu! Zatürreye bile neden olabiliyorlar

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İngiltere Birmingham Aston Üniversitesi'ndeki bilim insanları 460'dan fazla ruj, dudak parlatıcısı, makyaj süngeri, rimel ve göz kalemini inceledi. Buna göre makyaj ürünlerinin yüzde 79 ila yüzde 80'inde E. coli de dahil olmak üzere saptanabilir bakteriler tespit edildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, genellikle zararsız olmasına rağmen, bazı ürünler ishal, idrar yolu enfeksiyonları hatta zatürreyi bile tetikleyebilir.

Makyaj çantanızdaki 10 üründen dokuzu bakteri dolu! Zatürreye bile neden olabiliyorlar

İngiltere Birmingham'daki bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre makyaj çantasındaki 10 ürünün 9'u bakteri taşıyor. Makyaj ürünlerinde en suçlu ürün ise makyaj süngeri. Yüzde 26'sından fazlasının üzerinde dışkı maddesi mevcut. Araştırma için kullanılan süngerlerin yüzde 93'ü neredeyse hiç temizlenmemişti.

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Araştırmaya katılan Dr. Amreen Bashir, 'makyaj ürünlerini incelediğimizde özellikle kullanılan süngerlerde kötü hijyen nedeniyle E.coli, fekal kontaminasyon gibi bakteriler tespit ettiğimizi söylemeliyim. Ve bu endişe verici. Göz, ağız gibi yerlerde kesikler bulunuyorsa risk daha da artabilir' diye konuşuyor.

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Kozmetiklerinizin bakteriyel kontaminasyonunu önlemek için Dr Bashir, herhangi bir ürünü uygulamadan önce ellerinizi ve yüzünüzü yıkamanızı öneriyor. Ayrıca, son kullanma tarihlerini geçtikten sonra kozmetiklerin atılmasını tavsiye ediyor. Makyaj fırçalarını ve süngerlerini temiz tutmak için de ılık akan su altında sabunla ovmak ve iyice kurutmak bakterilerden korunmanızı sağlayabilir.

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Bilim insanları, makyaj ambalajlarında temizlik talimatları ve daha belirgin son kullanma tarihleri olmasını istiyor.

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