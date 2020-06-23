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Makyaj Fırçalarınız İle İlgili Hayat Kurtaran Bilgiler

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her gün yüzümüz için kullandığımız onlarca ürünü fırçalar yardımıyla sürüyoruz.

Makyaj Fırçalarınız İle İlgili Hayat Kurtaran Bilgiler

Her gün yüzümüz için kullandığımız onlarca ürünü fırçalar yardımıyla sürüyoruz. Peki bu fırçalara gereken özeni gösteriyor muyuz? Gerektiği kadar temizliyor muyuz? Neden temizlemeliyiz? Nasıl temizlemeliyiz? İşte hepsinin cevabı aşağıda!

Fırçalarımızı Neden Temizlemeliyiz?

Özellikle makyaj fırçalarımızın hijyeni cilt sağlığımız için önemli bir nokta. İyi temizlenmeyen fondöten, kontür, aydınlatıcı ve pudra fırçaları cildinizde akne oluşumuna sebep olabilir. İyi temizlenmeyen far fırçaları göz çevrenizin mikrop kapmasına sebep olabilir. Bu fırçaları temizlemeden uzun süre kullanmak, üstlerinde biriken toz ve mikrobu makyaj malzemelerinize geçirerek sağlıksız bir döngü oluşturur.

Bunun yanında kesinlikle kaçınılması gereken bir hata vardır, o da başka kişilerin makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerektiği. Hele başka kişilerin makyaj fırçalarını kullanmak, ciddi cilt problemleri yaşamanıza sebep olur. Başka bir ciltteki mikrobun sizin cildinize geçmesi akne, iltihap ve leke gibi uzak durmak istediğimiz sonuçlar doğurur.

Ne Sıklıkta Temizlemeliyiz?

Fırçalarımızı temizleme döngümüz, onları kullanım sıklığımıza göre değişebilir. Örneğin her gün birçok makyaj malzemesini fırçalarınız yardımıyla cildinize uyguluyorsanız, 3-4 günde bir gece yatmadan önce onları temizlemeniz önerilir. Fırçalarınızı gece temizlediğinizde, sabaha kadar kuruyacaklardır ve yeni bir güne başlarken rahatça kullanabileceksinizdir. Eğer daha seyrek makyaj yapıyorsanız haftanın bir gününü seçerek fırçalarınızı o gün yıkamayı seçebilirsiniz. Pazar günü böyle işler için biçilmiş kaftandır!

Temizlemek İçin Ne Kullanmalıyız?

  1. Fırça Temizleme Solüsyonu: Bazı kozmetik markalarının fırça temizleme losyonlarını bulabilirsiniz. Ancak bunlar diğer yöntemlere göre daha yüzeysel temizleme sağlar.
  2. Bebek Şampuanı: Bebek şampuanı kullanarak, fırçalarınızın kıllarının sertleşmesinden korkmadan, derinlemesine temizleyebilirsiniz.
  3. Antibakteriyel Sabun: Fırçanızı antibakteriyel sabun kullanarak derinlemesine temizleyebilirsiniz ancak bu yöntem zamanla fırçaların kıllarının sertleşmesine sebep olabilir.
  4. Bebek Şampuanı + Makyaj Temizleyici: Kullandığınız makyaj temizleyiciniz ve bebek şampuanını bir kabın içine eşit miktarda koyarak karıştırdığınızda oldukça sağlıklı bir yöntem üretmiş olursunuz. Bu malzemeler derinlemesine temizlik sağlar.

Nasıl Temizlemeliyiz?

Sıra geldi son ve en önemli aşamaya!

  1. Seçtiğiniz temizlik malzemesini alın ve fırçanın kullarına sürün.
  2. Akan oda sıcaklığındaki suyun altında, fırçanın kılları aşağıya bakacak şekilde, avucunuzun içinde nazikçe dairesel hareketler çizerek fırçayı köpürtün.
  3. Bu adımlarda fırçanın kıllarının gerisindeki metal kısıma su değmemesi çok önemlidir. O kısım, kılları bir arada tutan tutkalı bulundurur. Su değdikçe tutkal erir ve fırçanızın kıllarının dökülmesine sebep olur. Haliyle bu da fırçanızın ömrünü kısaltır.
  4. Köpüren fırçayı yine dairesel hareketlere devam ederek durulayın.
  5. Bütün fırçalarınızı aynı şekilde yıkadıktan sonra fırçalarınızı kurumaya bırakın.

Fırçalarımızı Kuruturken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

  • Kurutma makinesi asla kullanmayın. Fırçanız için çok zararlıdır ve ömrünü kısaltır.
  • Kururken dik durmalılar. Fırçanızın kılları aşağıya dönük duracak şekilde hijyenik bir yüzeye dayayın.
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