Makyaj Fırçalarınız İle İlgili Hayat Kurtaran Bilgiler

Her gün yüzümüz için kullandığımız onlarca ürünü fırçalar yardımıyla sürüyoruz. Peki bu fırçalara gereken özeni gösteriyor muyuz? Gerektiği kadar temizliyor muyuz? Neden temizlemeliyiz? Nasıl temizlemeliyiz? İşte hepsinin cevabı aşağıda!

Fırçalarımızı Neden Temizlemeliyiz?

Özellikle makyaj fırçalarımızın hijyeni cilt sağlığımız için önemli bir nokta. İyi temizlenmeyen fondöten, kontür, aydınlatıcı ve pudra fırçaları cildinizde akne oluşumuna sebep olabilir. İyi temizlenmeyen far fırçaları göz çevrenizin mikrop kapmasına sebep olabilir. Bu fırçaları temizlemeden uzun süre kullanmak, üstlerinde biriken toz ve mikrobu makyaj malzemelerinize geçirerek sağlıksız bir döngü oluşturur.

Bunun yanında kesinlikle kaçınılması gereken bir hata vardır, o da başka kişilerin makyaj malzemelerinin kullanılmaması gerektiği. Hele başka kişilerin makyaj fırçalarını kullanmak, ciddi cilt problemleri yaşamanıza sebep olur. Başka bir ciltteki mikrobun sizin cildinize geçmesi akne, iltihap ve leke gibi uzak durmak istediğimiz sonuçlar doğurur.

Ne Sıklıkta Temizlemeliyiz?

Fırçalarımızı temizleme döngümüz, onları kullanım sıklığımıza göre değişebilir. Örneğin her gün birçok makyaj malzemesini fırçalarınız yardımıyla cildinize uyguluyorsanız, 3-4 günde bir gece yatmadan önce onları temizlemeniz önerilir. Fırçalarınızı gece temizlediğinizde, sabaha kadar kuruyacaklardır ve yeni bir güne başlarken rahatça kullanabileceksinizdir. Eğer daha seyrek makyaj yapıyorsanız haftanın bir gününü seçerek fırçalarınızı o gün yıkamayı seçebilirsiniz. Pazar günü böyle işler için biçilmiş kaftandır!