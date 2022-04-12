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Makyaj malzemesi almadan dikkat etmeniz gerekenler!

12.04.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj malzemeleri özellikle bazı zamanlarda günümüzü kurtarıyor. Daha canlı ve sağlıklı görünmemize yarayan makyaj malzemelerini seçerken dikkat etmek gerekiyor. Yanlış makyaj malzemeleri güzel görünüm yerine kötü görünüme sebep oluyor. İşte doğru makyaj malzemesi seçimleri…

Makyaj malzemesi almadan dikkat etmeniz gerekenler!

Daha canlı görünmemizi sağlayan makyaj malzemeleri sıklıkla kullanılıyor. Basit birkaç makyaj malzemesiyle bile çok farklı görünümler elde edilebiliyor. Makyaj kişiyi çok güzel yapacağı gibi çok kötü bir görünüme de sebep olabiliyor. Makyaj malzemelerini seçerken cildinizi tanımanız önemli adımlar arasında en üst sırada yer alıyor. Makyaj malzemesinin içeriği de sağlığınız için çok önemli. Makyaj malzemesi alırken zararlı kimyasallar içeren ürünlerden uzak durmanız gerekiyor.

FONDÖTEN SEÇİMİNDE CİLT ALT TONUNUZA DİKKAT EDİNİZ

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Yüz makyajının en önemli unsurları içinde yer alan fondöten, günlük bakım rutininin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Fondötenin kullanım amacı, cilt kusurlarını profesyonel bir şekilde kapatmaktır. Cilt kusurları içinde en çok öne çıkanlar ise genellikle sivilceler, siyah nokta ve lekeler oluyor. Cilt sorunlarının yanında fondöten kullanım amaçları arasında renk eşitsizliğini gidermek de yer almaktadır. Fondötenler, her cilt tipi için uygun seçenekler barındırmasıyla öne çıkıyor. Fondötenin rengini seçerken, el bileği ya da dirseğin iç yüzünde kontrol edilmelidir. Geçmişte daha dar bir palet karşımıza çıkarken, bugün ara tonlarla birlikte fondöten renkleri çok çeşitli. Makyajda en iyi deneyimi elde etmek içinse, bu renk tonlarına dikkat etmek gerekiyor. Cilt renginiz, tercih ettiğiniz ruj ve diğer makyaj ürünleriyle en uyumlu formda bakım ürününü tercih edebilirsiniz.

CİLT TİPİNİZE UYGUN SEÇİM YAPINIZ

Makyaj malzemelerinin çoğu cilt tipine göre üretiliyor. Özellikle fondöten seçiminde buna mutlaka dikkat edilmelidir. Kuru cilt için yağ bazlı, yağlı ciltler için ise su bazlı ürünler kullanılmalıdır. Fondötenin rengi, el bileği ya da dirseğin iç yüzünde kontrol edilmelidir.

YAĞLI CİLTLER PEMBE ALLIKLARDAN UZAK DURMALIDIR

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Cilt tipi yağlı olanlar, pembe ve portakala kaçan allık renklerinden uzak durulmalıdır. Ciltteki yağ, bu ürünleri olduğundan daha renkli gösterir. Dolayısıyla cildi mat gösterecek, sütlü kahve veya şeftali tonları tercih edilmelidir. Kuru cilde sahip olan kişiler ise pembemsi krem allıklarla daha taze bir görünüm elde edebilirler.

ÇEKEBİLECEĞİNİZ EYELİNER ÇEŞİDİNİ TERCİH EDİNİZ

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Gözler, yüzün en önemli bölgesi ve makyaj yaparken genellikle göz bölgesine özel bir ilgi gösterilir. Gözlere olan odağı artırmak için yapılabilecek en iyi şeylerden biri, eyeliner ile göz kenarlarına çizgi çekmektir. Bununla birlikte eyeliner ile gözlere çizgi çekmek çok kolay bir işlem olmamasına karşın, kaliteli ve etkili makyajların en önemli parçalarından biri eyeliner olmakta. Bu nedenle kimi zaman nostaljik kimi zaman da farklı konseptleri öne çıkarabilen eyeliner uygulamaları, oldukça iddialı makyaj konseptleri yaratabilir. Likit eyeliner, kalem, jel ve krem eyeliner gibi seçenekler söz konusudur. Herkes kendi makyaj tarzına göre en uygun eyeliner modelini tercih edebilir.

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN HIGHLIGHTER İLE DOĞAL GÖRÜNÜM SAĞLANACAKTIR

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Etkili bir makyajın önemli parçalarından biri de highlighter. Aydınlatıcı olarak da ifade edebileceğimiz highlighter modelleri gözleri ön plana çıkaran bir uygulamadır. Highlighter genellikle göz altı, kaş altı ve elmacık üzerinde uygulanan bir işlemdir. Bununla birlikte highlighter seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerin başında, cilt tonu ile uyumlu bir makyaj konsepti yaratmak geliyor. Tercih edilen fondöten ve diğer makyaj uygulamaları, highlighter ile uyumlu olmalıdır. Highlighter ürünü seçimi, bulunacağınız ortama, tercih edeceğiniz giyim konseptine göre de değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte, yüzümüzde en çok ön plana çıkan bölgelerden biri olan gözler söz konusu olduğu için, highlighter seçimi doğru yapılmalıdır.

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