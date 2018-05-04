Makyajın gücüne inanamayacak, şaşkına döneceksiniz

Kimi makyajı sadece yüzündeki yorgun izleri silip, biraz daha güzelleşmek için kullanırken, kimi de güzel bölgelerini vurgulamak için kullanıyor. Ama bu kadınlar makyajla kelimenin tam anlamıyla mucize yaratıyorlar. Tıpkı sosyal medyada bir anda gündem olan bu Japon kadın gibi. Değişimiyle şaşkınlık yaratan kadın makyajın mucizesini bir kez daha kanıtlamış oldu.

İşte makyajla değişen diğer kadınlar

Promise Phan

Beğendikleri ünlüye benzemek için bıçak altına yatan birçok insan var. Üstelik bu operasyonların sonuçları her zaman istendiği gibi olmuyor. Promise Phan isimli vlogger ise basit makyaj hileleriyle Jennifer Lopez'e tıpa tıp benzemeyi başarmış. Bu başarısıyla Youtube kanalında 5 milyon takipçisi var.

Nikkie

Youtuber Nikkie yaptığı makyajla 1950'lerin pin-up kızları gibi görünmeyi başarıyor ve doğru bir göz ve dudak makyajıyla farklı bir zaman dilimine yolculuk yapmanın mümkün olduğunun canlı kanıtı haline geliyor.

Monique Parent

Yaşınız ilerledikçe makyaj yapmayı bırakırız fikri Monique Parent için geçerli değil. 100 binden fazla abonesi olan kanalında orta yaş ve üzeri kadınlar için makyaj önerileri veriyor ve harikalar yaratıyor.