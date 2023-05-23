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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın 'deprem' sözleri gündem oldu! "İnsanoğlu ne zaman azmışsa böyle felaketler olmuştur"

23.05.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yüreğinde derin yara açan 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerden biri de Malatya olmuştu. Üzerinden aylar geçen depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın depremle ilgili yorumu çok konuşuldu. Gürkan, deprem uzmanı Naci Görür'ün de adını verdiği konuşmasında "İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın 'deprem' sözleri gündem oldu! "İnsanoğlu ne zaman azmışsa böyle felaketler olmuştur"

11 ili etkileyip 50 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yorumu sosyal medyada da büyük ses getirdi. "Ben de bilim adamıyım, ben de öğretmenim" diyen Gürkan'ın açıklamaları dikkat çekti.

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'NACİ GÖRÜR' GÖNDERMESİ

Sosyal medyada çokça konuşulan videoda Gürkan'ın bir sohbet ortamında depremle ilgili düşüncelerini dile getirdiği görülüyor. O konuşmasında ""Ben de bilim adamıyım, ben de öğretmenim" diyen Gürkan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve deprem açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür'ün de açıklamaları olduğuna değinip "Tabii deprem, fay hatları var, bu bilimsel raporlar" diyerek devam etti.

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"İNSANOĞLU NE ZAMAN AZMIŞSA..."

Konuşmasına "Ama Cenab-ı Allah’ın Kuran’ı Kerim de ayetleri var, insanlara nasihatleri var" sözleriyle devam eden Gürkan şunları ekledi:

"İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır. Onun için biz kendi durumumuzu düzeltmedikçe Allah bizim durumumuzu düzeltmez. Ayet-i kerimede var ‘Bir millet kendini düzeltmedikçe Allah o milletin durumunu düzeltmez.' Bizim vatandaşlarımız çok kadirşinas. Ben vatandaşımızda en ufak böyle bir şey görmedim. Bu tarz provokatif şeyler bin kişiden, on bin kişiden biri çıkıyor. O da çıkacak ki o binlerce insanın kıymetini bilelim."

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NACİ GÖRÜR'DEN YANIT GELDİ

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür, Gürkan'ın kendi adını da verdiği bu konuşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

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"Şimdi haberlerde izledim. Malatya Belediye Başkanı depremde yıkılan evleri ve ölen canlarımızı azdıkları için böyle bir sonuçla karşılaştıklarını ima ediyor ve bir vesile ile benim de adımı kullanıyor. Bilim insanları yıllarca önceden depremin Malatya’ya gelmekte olduğunu söylediler. Ben her vesileyle Malatya’yı, Erkenek’i, Sinciki’i uyardım. Defalarca Malatya’ya depremin gelmekte olduğunu, önlem alınması gerektiğini söyledim. Valilik ve Belediye huzurunda konuşmalar yaptım, İnönü Üniversitesi'nde konferanslar verdim. Canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yönetici temsilcisi şimdi Malatya’nın güzel insanlarını ve ölen canlarımızı azdıkları için öldüler diye suçluyor. Bir doğa olayını kutsal inançlarımızı da lekeleyecek şekilde yorumlayan bu bilgisiz zatı tüm Malatyalılara şikayet ediyorum. Gereğini yapacağınızdan hiç kuşku duymuyorum. Sevgiyle."

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