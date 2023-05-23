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  4. Oğan'ın kararından sonra gözler Ümit Özdağ'a çevrildi! Açıklamanın saati değişti

Oğan'ın kararından sonra gözler Ümit Özdağ'a çevrildi! Açıklamanın saati değişti

23.05.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 28 Mayıs'ta seçimlerim ikinci turuna gidiyor. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade etmişti. Oğan'ın açıklaması sonrasında gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamasına çevrildi. Bugün saat 11'de yapılması beklenen açıklamanın saat 13'e çekildiği ifade edildi.

Oğan'ın kararından sonra gözler Ümit Özdağ'a çevrildi! Açıklamanın saati değişti

Türkiye, seçimlerin ikinci turuna odaklandı. 28 Mayıs'a sayılı günler kala ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak ediliyordu. Oğan, dün yaptığı açıklamada "Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMASININ SAATİ DEĞİŞTİ

Oğan'ın bu açıklaması sonrasında gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamasında çevrildi. Özdağ, kararını daha önceden bugün saat 11'de açıklayacağını belirtmişti. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada açıklamanın saatinin 13'e alındığı belirtildi.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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