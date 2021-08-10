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Malatya'da hayat felç oldu! Şiddetli yağış birçok yeri vurdu

10.08.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezi adeta göle döndü. Su dolan yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, onlarca araç yolda kaldı.

Malatya'da hayat felç oldu! Şiddetli yağış birçok yeri vurdu

Malatya’da aniden başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağış nedeniyle çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitlerde trafik durma noktasına gelirken, Elazığ-Malatya karayolu üzerinde birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle çevre yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yoldan çıkan bazı araçlar kazaya karıştı.

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Sağanak yağış kent genelinde yer yer etkisini sürdürürken trafik, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Malatya
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