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  4. Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

27.11.2020 12:34 | Son Güncelleme:
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Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan paylaştığı bir haritayla uyarıda bulunarak "Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Malatya’daki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

'BURADAKİ YERLEŞİMLER DİKKATLİ OLMALI"

Prof. Dr. Görür, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

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