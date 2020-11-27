Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Malatya’daki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Görür, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı. Selamlar. pic.twitter.com/ZgnffXLoUh— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 27, 2020