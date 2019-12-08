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Malatya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:10 | Son Güncelleme

Malatya'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Malatya Tren Garında, çıktığı yük vagonlarının üzerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Malatya Tren Garında bekleyen yük treninin üzerine henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan Denizcan E. (18), elektrik akımına kapıldı.

Patlama sesi duyan ve kıvılcımları gören tren garı görevlileri, olay yerine gittiklerinde vagonların üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Elektrik akımının kesilmesinin ardından Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri ağır yaralanan Denizcan'ı, vagonun üzerinden indirerek ambulansa taşıdı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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elektrik çarpması Malatya Tren Garı

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