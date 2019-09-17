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Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 23:34 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda M.U, S.Y, ve F.T, yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar S.Y ve F.T, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı M.U, ise kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş kavga Malatya Yeşilyurt

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