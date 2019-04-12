Malatya’nın en iyi balı Yazıhan’dan

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Malatya Tarım Fuarı’nda gerçekleştirilen ’En İyi Bal’ yarışmasında Malatya’nın en iyi ve kaliteli balı seçildi. Yazıhan ilçesinden bir üreticinin balı yarışmada birinci oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen Doğu ve Güneydoğu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Fuar etkinlikleri kapsamında Mişmiş Park Fuar alanında ‘En İyi Bal’ yarışması düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa düzenlediği yarışmada üreticiler en iyi ve kaliteli bal için yarıştı.

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Tahir Macit, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Vakıf, dernek oda ve birlik başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Yarışma öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, organik balın önemine değinerek, “Bugün ülkemizin de içerisinde bulunduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi tükettiğimiz gıdaların, organik ve doğal olup olmaması arasındaki tereddütlerimizdir. Gün içerisinde tüketmiş olduğumuz organik ve doğal olmayan gıdaların bazı hastalıklara mahal verdiğini hepimiz biliyoruz. Malatya’daki çiftçilerimizin önündeki engellerin aşılması noktasında, üretimlerinin daha faydalı, hızlı, teknolojik araç ve gereçlerle daha doğal bir yapıyı bozmadan üretimin arttırılması noktasında çok büyük çalışmalar sergilenmektedir. Yerel Yönetimler olarak bu çalışmaları daha üst seviyelere taşıma noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Balın insan sağlığı için önemli bir ürün olduğunu belirterek, müdürlük olarak arı üreticilerini teşvik etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, “Gıda güvenliği, tarlalar ve arazilerin korunması yanında arıların da korunmasını ön görmektedir. Aslında arının birinci ve en önemli görevi doğayı dengede tutmaktır. Arıların korunması için bakanlığımız bu bağlamda, arılar ve arıcılığın desteklenmesi açısından ana arı desteği ve kovan başına destek vermektedir. Arıcılıkta kovan sayısı bakımından dünyada ilk sıralardayız. Fakat bal üretiminde biraz daha gerilerdeyiz” ifadelerini kullandı.

Malatya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak ise birlik olarak üyelere her türlü desteği sunduklarını belirterek, “Burada üreticilerimiz, alın teri göz nuru ürünlerini sergilemektedir. Biz burada üreticilerimizin emeklerini değil, iyilerin içinden en iyi ürünleri yarıştırıyoruz. Biz üreticilerimizin her zaman yanında olduk, onları destekledik” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Yarışmaya katılan ballar, 3 kişilik jüri heyeti tarafından, tadı, kokusu, rengi, su oranı, temizlik ve işlem görüp görmediğine bakılarak değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yazıhan ilçesinden Hüseyin Buğday’ın ürettiği bal 266 puan alarak birincilik ödülü kazandı. Yarışmada Hekimhan ilçesinden Hüseyin Levent 255 puan alarak ikinciliği, Yeşilyurt ilçesinden Yusuf Özdemir 246 puan alarak üçüncülüğü kazandı.

‘En İyi Bal Yarışmasında’ birinci olan Hüseyin Buğday’a birincilik ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan verdi.



