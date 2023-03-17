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Malçlama nedir, neden yapılır? Malçlama nasıl yapılır, elle malçalama nasıl yapılır?

04.03.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım alanında üretim yaparken ürünleri korumak için çeşitli yöntemler kullanılır. Pek çok kişi bu ürünleri ilaçlamadan korumanın yolunu aramaktadır. Yabani otlarla mücadele etmek için geliştirilen uygulamalardan malçlama öne çıkar. Malçlama sayesinde ürünler pek çok zararlı bileşene karşı doğal olarak korunabilir. Herhangi bir zirai ilaç kullanılmadığı için de ürünler güvenli bir şekilde yetiştirilebilir. Peki, malçalama nedir ve malçalama nasıl yapılır?

Malçlama nedir, neden yapılır? Malçlama nasıl yapılır, elle malçalama nasıl yapılır?

Toprağı yabani otlardan korumanın en etkili yollarından olan malçlama aynı zamanda toprak verimliliğini artırır. Oldukça kolay bir uygulamadır ve hem organik hem de organik olmayan pek çok madde için malçlama yapılabilir. Malçlama yaparken saman, ağaç kabuğu, dal, kuru ot ve yaprak gibi organik maddeler kullanılabilir. Malçlama işlemi sonucu toprakta yabani ot gelişimi önlenmiş olur ve bu da bitkinin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.

Malçlama nedir?

Toprağın üzerini örtmek için malç adı verilen bir madde kullanılır. Toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir madde ile kapatılmasına ise malçlama adı verilir. Bu sayede yabancı otların tohumları çimlenmez ve toprak yüzeyine çıkmaz. Çünkü toprak yüzeyi ışık geçirmez. Zaten yabancı bir ot tohumu çimlenip yüzeye çıksa bile yaşamına devam edemez. Yani malçlama, yabani otları kontrol etmek için ilaç kullanılmadan yapılan en etkili yöntemlerden biridir.

Malçlama nasıl yapılır?

Zirai alanda çalışmalar yapan kişiler için malçlama nasıl yapılır sorusunun yanıtı oldukça önemlidir. Malçlama yapmak için ister özel üretim makineler ister el kullanılabilir. Kolay bir uygulama olduğu için her iki yöntem de tercih edilebilir. Ancak çok büyük bir alan için malçlama yapılacaksa makine kullanılması daha iyi olur. Bu sayede daha kısa süre içinde işlem tamamlanabilir. Ancak evde küçük saksılara da malçlama yapıldığından bu uygulama esnasında el kullanılabilir. Malçlama yapmak için öncelikle toprak yabani otlardan güzelce temizlenir. Sonrasında ise malç maddesi direkt toprağın üzerine 8 cm yüksekliği geçmeyecek şekilde konulmalıdır.

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Elle malçlama nasıl yapılır?

Elle malçlama uygulaması genellikle evde yetiştirilen bitki saksılarına ya da kişisel bahçelerde yer alan meyve ağaçlarına yapılır. Yani daha küçük alanlar için elle malçlama yapmak daha mantıklıdır. Bu işlem için öncelikle malçlama yapılacak yeri yabani ot gibi zararlılardan güzelce temizlemek gerekir. Sonrasında ise direkt toprağın üzerine malç maddesi eklenmelidir. Ancak bu esnada malç maddesinin 8 cm’den yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Meyve ağaçlarında malçlama sayesinde kaliteli meyveler elde etmek mümkün olur. Bu uygulama esnasında kullanılabilecek organik malç maddeleri şunlardır:

  • Tahılların sap ve samanı
  • Çam kozalakları
  • Biçilmiş çim
  • Ağaç yaprakları
  • Fındık kabukları
  • Mısır koçanı
  • Pirinç kabuğu
  • Kurutulmuş bataklık yosunları
  • Odun kırıntıları
  • Öğütülmüş budama artıkları
  • Testere talaşı
  • Ayçiçeği kabuğu
  • Şeker kamışı artığı

İnorganik malç maddeleri ise şunlardır:

  • Kiremit parçaları
  • Taş
  • Kum
  • Mermer artıkları
  • Kül
  • Toz
  • Çakıl
  • Toprak
  • Alüminyum tabaka
  • Kağıt artıkları
  • Plastik köpük
  • Naylon
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Malçlama neden yapılır?

Malçmala yapmanın pek çok nedeni vardır. Tarım ve bitki yetiştiriciliğinde çok önemli bir uygulama olan malçlamanın bir sürü faydası bulunur. Malçlama yapmanın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Humus kaynağı gören malç toprağın verimliliğini artırabilir.
  • Toprak sıcaklığının ayarlanmasına yardımcı olur.
  • Malç güneş ışığını engellediği için toprak altındaki yabancı otların çimlenmesini ve gelişmesini önler.
  • Malçlama sayesinde bitkileri aşırı ısıya, dona ve hastalıklara karşı korumak mümkündür.
  • Toprak yüzeyinde oluşabilecek buharlaşmayı minimuma indirger.
  • Toprağın nemli kalmasını sağladığı için su alımı esnasında kökler oldukça az enerji harcar. Bu sayede de meyve kalitesi ve verimliliğinin artmasına yardımcı olur.
  • Yabancı otlara karşı diğer bitkileri koruyabilir.
  • Kök çevresinde gelişecek bitkileri uygun bir şekilde muhafaza eder.
  • Toprakta yaşayan solucan gibi hayvanlar için uygun yaşam koşulları oluşturur.
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tarım zirai ilaç

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