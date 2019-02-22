HABER

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:51 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında yargılanan eski Goldman Sachs çalışanı Roger Ng'nin evinde arama yapıldı - Ng'ye ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine el konuldu

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan ABD'li Goldman Sachs yatırım bankasının eski çalışanı Roger Ng'nin evinde arama yapıldı.

Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörün Finansmanını Önleme (AMLA) Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Salı günü Ng'nin başkent Kuala Lumpur'daki evinde gerçekleştirdikleri aramada eski Goldman Sachs çalışanına ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine (12 bin dolar) el koydu.

1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında geçen yıl hakkında ABD Adalet Bakanlığınca dava açılan ve Malezya'dan iadesi talep edilen Roger Ng, ülkesine dönerek yargılanmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

2014'te Goldman Sachs bankasındaki işinden ayrılan Ng, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığınca kara para aklama, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açılması üzerine 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanmıştı.

Goldman Sachs'ın 1MDB yolsuzluğuna karıştığının tespitinin ardından Malezya Başsavcılığı, ABD'li banka hakkında fona ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirmek ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık iddiasıyla dava açmıştı.

Malezya hükümeti, 1MDB yolsuzluğuna karışmasından ötürü Goldman Sachs'tan tazminat talep ediyor.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 40'ın üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Öğrenciler iş dünyası ile buluştuÖğrenciler iş dünyası ile buluştu
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündelerAFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1MDB Goldman Sachs Malezya Necip Rezak Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı!

Aykan Hamurcu yakalandı!

65 milyon yıllık salyangozun boyutları hayrete düşürüyor

65 milyon yıllık salyangozun boyutları hayrete düşürüyor

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.