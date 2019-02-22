Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan ABD'li Goldman Sachs yatırım bankasının eski çalışanı Roger Ng'nin evinde arama yapıldı.

Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörün Finansmanını Önleme (AMLA) Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Salı günü Ng'nin başkent Kuala Lumpur'daki evinde gerçekleştirdikleri aramada eski Goldman Sachs çalışanına ait 3 araba ve 49 bin Malezya ringgitine (12 bin dolar) el koydu.

1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında geçen yıl hakkında ABD Adalet Bakanlığınca dava açılan ve Malezya'dan iadesi talep edilen Roger Ng, ülkesine dönerek yargılanmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

2014'te Goldman Sachs bankasındaki işinden ayrılan Ng, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığınca kara para aklama, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açılması üzerine 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanmıştı.

Goldman Sachs'ın 1MDB yolsuzluğuna karıştığının tespitinin ardından Malezya Başsavcılığı, ABD'li banka hakkında fona ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirmek ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık iddiasıyla dava açmıştı.