Mali'de 3 ayda 5 bin isyancı silah bıraktı

Mali hükümeti ile Birleşmiş Milletler’in (BM) başlattığı silahsızlanma programına 5 bin isyancının katıldığı bildirildi.

"Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) kampanyasından sorumlu ulusal komisyonun başkanı Zahabi Ould Sidi Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, 6 Kasım'da başlatılan program kapsamında silah bırakan isyancı sayısının 5 bine yükseldiğini belirtti.

Muhammed, Mopti bölgesindeki silahsızlanma kampanyası 800 silah, 2 av tüfeği, çok sayıda geleneksel tüfek ve 2 bombanın güvenlik güçlerine teslim edildiğini ifade etti.

Silah bırakan 5 bin kişinin ordu ya da emniyetin hangi birimlerinde görevlendirileceğinin gelecek 2 haftada belirleneceğini aktaran Muhammed, insan hakları ihlalinde bulunduğu tespit edilen kişilere ordu ya da emniyette görev verilmeyeceğini kaydetti.

Mali'nin orta ve kuzey kesimlerinde faaliyet gösteren silahlı grupların en az 34 bin üyesi olduğu tahmin ediliyor.

DDR'da isyancı ya da hükümet yanlısı silahlı grupların, silah bırakmalarının ardından yeniden yapılandırılmış orduda kuzey nüfuslarını temsil edecek şekilde yer alması ile mesleki eğitim programlarından yararlanarak sivil hayata dönmesi seçenekleri bulunuyor.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

