HABER

Mali'de bin 500 isyancı silah bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

BM ve Mali yönetiminin kasım ayı başında başlattığı silahsızlanma kampanyasına bin 500 isyancı katıldı

Mali hükümeti ile Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkenin kuzeyinde başlattığı silahsızlanma programına bin 500 isyancının katıldığı bildirildi.

"Silahsızlanma, Tasfiye ve Yeniden Entegre Olma" (DDR) kampanyasından sorumlu ulusal komisyonun başkanı Zahabi Ould Sidi Muhammed, yerel basına yaptığı açıklamada, 6 Kasım'da başlatılan program kapsamında bin 500 isyancının silah bıraktığını, silahsızlanmanın önündeki zorlukları kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tuareg hakimiyetindeki grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) Koordinatörü Mohamed el Maouloud Ramadane de yetkililerin verdiği sayıyı doğruladı.

Zorluklara rağmen barış ümidinin var olduğunu ifade eden Ramadane, Timbuktu'da geçirdiği süre zarfında Azawad silahlı grupları ile hükümete yakın silahlı gruplar arasında sıcak bir atmosfer olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Artık barış zamanının geldiğini kaydeden Ramadane, DDR Programı Ulusal Komisyonu ve Mali'deki BM misyonu MINUSMA'yı tebrik etti.

Silahsızlanma, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren 34 bin silahlı grup üyesini ilgilendiriyor.

- BM ve Fransa barışı sağlamada başarısız

Programda isyancı ya da hükümet yanlısı silahlı grupların, silah bırakmalarının ardından yeniden yapılandırılmış orduda kuzey nüfuslarını temsil edecek şekilde yer alması ya da mesleki eğitim programlarından yararlanarak sivil hayata dönmesi seçenekleri bulunuyor.

Sürece son katılım tarihi 30 Kasım olarak duyurulmuştu.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM'nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kış için ilham alınası sokak stilleriKış için ilham alınası sokak stilleri
AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!
Resim öğretmeni sokak kedileri için damacanadan mama kabı yaptıResim öğretmeni sokak kedileri için damacanadan mama kabı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıraktı isyancı Mali silah Silahsızlanma

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

İlginizi Çekebilir

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.