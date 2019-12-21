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Maltepe'de eğlence mekânında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 05:04 | Son Güncelleme

MALTEPE'de bir eğlence mekânında kız arkadaşı ile oturan Y.D.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) - MALTEPE'de bir eğlence mekânında kız arkadaşı ile oturan Y.D. ile 3 kişilik grup arasında 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki bir eğlence mekânında saat 02.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekânında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri de eğlence mekânı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekândaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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