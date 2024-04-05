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Maneviyata dönmüştü! 'Sanatçılar ticaret yapamıyor' diyen Yaşar Alptekin batırdığı işleri tek tek saydı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 13:50
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İslamiyet'e yöneldikten sonra bambaşka biri olarak yıllar sonra karşımıza çıkan eski manken Yaşar Alptekin katıldığı bir programda 12 kez ticarete atıldığını ama hepsinde battığını söyledi.

Maneviyata dönmüştü! 'Sanatçılar ticaret yapamıyor' diyen Yaşar Alptekin batırdığı işleri tek tek saydı

Oyuncu ve manken olarak yıllarca ekranlarda gördüğümüz Yaşar Alptekin, yıllar önce radikal bir kararla hayatını İslam'a adayarak ortadan kaybolmuştu.

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Yaptığı danslarla ve şovlarla bir döneme damga vuran Alptekin, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Ünlü isim, programda yaptığı işleri anlattı. Bugüne kadar 12 kez ticarete atıldığını söyleyen Alptekin, hepsinde battığını söyledi.

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"BATIRDIĞIM İŞLERLE APARTMAN YAPARDIM"

Alptekin, “Harcadağım parayla bir apartmanım olurdu. Sanatçılar ticarette yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim sözlerine şöyle devam etti:

"Batırdığım işlerle apartman alırdım. İlk yaptığım şey ajans açmak oldu ama battım. Ondan sonra bayan konfeksiyon imalatı yaptım onda da battım. Ardından erkek giyim imalatı yaptım, yine battım. Bebek'te güzellik salonu ve solaryum merkezi açtım ve onda da battım. Üsküdar'da restoran açtım ve yine battım. Suadiye'de kafeterya açtım, battım. Ve yine Pendik'te mağaza açtım, onda da battım."

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