Manisa'da FETÖ operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir özel okul öğretmeni, FETÖ üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kula Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ilçedeki özel bir okulda öğretmenlik yapan Arif Dibekçi (39) hakkında yakalama kararı çıkardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan zanlının evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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