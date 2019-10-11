HABER

Manisa'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kula'da özel okul öğretmeni, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir özel okul öğretmeni, FETÖ üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ilçedeki özel bir okulda öğretmenlik yapan Arif Dibekçi (39) hakkında yakalama kararı çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan zanlının evinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatıKarabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı
Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtıBeykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 tutuklama FETÖ/PDY operasyonu Kula

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Yakalanan teröristler böyle getirildi!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında

Belediye başkanı ve yardımcısı gözaltında!

Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'nda şehit sayısı yükseldi

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.