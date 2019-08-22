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Manisa'daki tarihi Damgacı Camisi restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

Soma ilçesinde bulunan tarihi camide, 1 yıl sürecek restorasyon çalışmalarına başlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki tarihi Damgacı (Hacı Musa) Camisi restore ediliyor.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan tarihi camide, 1 yıl sürecek restorasyon çalışmalarına başlandı.

Karamanlı Mahallesi'ndeki camide incelemelerde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, yapının orijinal şekli ve tarihi konusunda fikir yürütmenin güç olduğunu, kitabesine göre ilk 1872'de Hacı Musa tarafından onarıldığını belirtti.

Caminin süslemeleriyle önemli bir eser olduğunu dile getiren Koç, "Camimizin restorasyon çalışmaları ihale edildi. Restorasyon bedeli KDV hariç 800 bin lira olarak belirlendi.'' ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise tarihi camide yeniden namaz kılacakları günü özlemle beklediklerini kaydetti.

Caminin ecdadın emaneti olduğunu vurgulayan Tulup, "Restorasyon çalışmalarının başlamasında Manisa Valimiz Ahmet Deniz'in büyük emekleri, destekleri var. Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan'ın da gayretleri var. İnşallah tarihi bedestenimiz ve Çarşı Camimiz için de çok kısa zamanda gerekli adımlar atılacak.'' dedi.

İncelemeleri sırasında Koç'a, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da eşlik etti.

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Damgacı Camii Manisa Soma Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç

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