Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özcoşar atandı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Özcoşar’ın Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne atama kararını imzaladı. Prof. Dr. Özcoşar’ın atanmasıyla ilgili Resmi Gazete’de yer alan karar şöyle:

"Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim Özcoşar atanmıştır."

