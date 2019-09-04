Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerce menfeze tuzaklanan patlay\u0131c\u0131 g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin ge\u00e7i\u015fi s\u0131ras\u0131nda infilak ettirildi.\nPatlamada 1 asker \u015fehit oldu, 2 asker yaraland\u0131.\nYaral\u0131 askerler \u00d6merli Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\n(AA) Korkun\u00e7 gece! Cadde sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcK\u00f6y soka\u011f\u0131nda uluslararas\u0131 sergi a\u00e7t\u0131Pozant\u0131'da ar\u0131c\u0131lar\u0131n y\u00fcz\u00fc g\u00fcl\u00fcyor
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