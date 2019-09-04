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Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Mardin'de hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yaralıya acil şifalar diliyorum
Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.
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