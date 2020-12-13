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Mardin’de park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

13.12.2020 15:05 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Artuklu ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyonetin içinde bir kişi ölü olarak bulundu.Olay, Artuklu Belediyesi arkasındaki çocuk parkı yakınlarında meydana geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyonetin içinde bir kişi ölü olarak bulundu.
Olay, Artuklu Belediyesi arkasındaki çocuk parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetin şoför koltuğunda hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 36 yaşındaki Şeyhdavut Karaoğlu olduğu tespit edildi.
Savcının olay yerinde yaptığın incelemelerin ardından Karaoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaoğlu’nun vücudunda herhangi bir darp ve yaralanma izine rastlanmazken, ilk belirlemede şahsın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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