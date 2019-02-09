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"Margarin tüketimi depresyonu tetikliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir grup bilim insanının deney hayvanları üzerinde yaptığı araştırma, margarin tüketenlerde depresyon riskinin yükseldiğini, ayçiçek yağı ile beslenenlerde ise bellek ve öğrenme düzeyinin düştüğünü ortaya koydu - Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın: - "Geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağından mucize sonuç aldık. Tereyağı ile beslenenlerde kaygı düzeyi düşük, depresyon belirtisi yok ve öğrenme seviyeleri de son derece olumlu"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde bir grup bilim insanı, deney hayvanlarıyla yaptığı çalışmada, yayık tereyağının "öğrenmeyi olumlu etkilediğini", "margarinin ise "depresyonu tetiklediğini" tespit etti.

DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "hindistan cevizi, ayçiçek, zeytinyağları ile margarin ve tereyağı ile beslenenlerde depresyon, kaygı ve öğrenme düzeyi"ne ilişkin yaptıkları "Sıçanlarda farklı yağlarla zenginleştirilmiş beslenmenin öğrenme-bellek, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkileri" adlı araştırmanın sonuçlarını, AA muhabirine anlattı.

Yetişkin sıçanları, deney kapsamında yüzde 10 oranla farklı yağlarla zenginleştirilmiş yemlerle beslediklerini ifade eden Harzadın, bu yağların hayvanların davranışlarına etkisini araştırdıklarını anlattı.

Öğrenme ve bellek düzeyini ölçmek için "yer yön bulma" modülünü kullandıklarını kaydeden Harzadın, depresyon düzeyini ise su tankında deney hayvanlarının hayatta kalma çabasıyla değerlendirdiklerini anlattı.

Harzadın, kaygı düzeyini ise hayvanların hareketliliği ve anksiyete alanında geçirilen zamanla ölçtükleri bilgisini verdi.

- Ayçiçek yağı tüketenlerde karar verme sıkıntısı

Ayçiçek yağının Türk mutfağında sıkça kullanıldığını hatırlatan Harzadın, "Bilimsel çalışmada bizi en çok şaşırtan yağlardan biri de ayçiçek yağı oldu. Ayçiçek yağı tüketenlerde depresyon düzeyi de kaygı düzeyi de yüksek. Ancak asıl ilginç olanı, bu yağ, deney hayvanlarının karar verme yetilerini etkiledi. Hayvanları düzeneğe koyduğumuzda nereye gideceğine karar veremedi. Dolayısıyla, ayçiçek yağının beynin karar verme bölümü olan prefrontal korteksi olumsuz etkilediğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- Zeytinyağı ile beslenenler "relaks"

Harzadın, tüm yağ çeşitleri arasında en olumlu sonuçlarından birini zeytinyağında aldıklarını anlatarak, ekstra sızma zeytinyağı ile beslenen deney hayvanlarındaki depresyon seviyelerinin "oldukça düşük" çıktığını vurguladı.

Sıçanlarda deney süresi olan 2 ayın, insan yaşamında 10 yıla tekabül ettiğini vurgulayan Harzadın, "Zeytinyağı ile beslenen hayvanların anksiyete düzeyi son derece düşük. Bu hayvanlar rahat, son derece relakstı. Öğrenme kapasitesi de gayet iyiydi." dedi.

- Margarinle beslenenler "pes" etti

Margarin tüketen hayvanlardaki sonuçların "vahim" olduğuna işaret eden Harzadın, şu bilgileri verdi:

"Margarinle beslenenler ve ayçiçek yağı ile beslenenler benzer anksiyete düzeyine sahip. Onlar çok hareketli ve düzeneğin anksiyete alanında çok vakit geçirdiler. Karar verme yeteneği de bozuldu. Daha da fenası depresyon belirtileri bu grupta en yüksekti. Depresyon düzeneğimizde bir kavanoz içinde su var. Bu suda hayvanın boğulmaması, yaşama tutunması için hareket etmesi gerekiyor. Yani suyun üzerinde kalması için çaba sarf etmeli. Margarin grubu son derece hareketsizdi. Hatta bazı hayvanları deneyi tamamlayabilmek için biz kurtardık."

- Mucize sonuç tereyağında

Harzadın, serbest gezen inekten geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağında en iyi sonuçlardan birini elde ettiklerini ifade ederek "Geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağından mucize sonuç aldık. Tereyağı ile beslenenlerde kaygı düzeyi düşük, depresyon belirtisi yok ve öğrenme seviyeleri de son derece olumlu." dedi.

Araştırma sonuçlarının uluslararası kamuoyuna duyurulacağı bilgisini veren Harzadın, beslenmede önce tereyağı ve zeytinyağının tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Depresyon margarin Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın yayık tereyağı

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