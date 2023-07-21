Margot Robbie, Vogue için pozlar verdi! "Yaşayan Barbie..."

Çekimleri, kıyafetleri, oyuncuları ve renkleriyle gündemden düşmeyen Barbie, Barbieland'de yaşayan farklı Barbie ve Ken'lerin dünyasından gerçek dünyaya uzanıyor.

Film, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan ve "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu düşünen bir kadının uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkışını anlatıyor.

Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li kadronun en öne çıkan ismi ise güzel isim Robbie...

Margot Robbie, Vogue Avustralya için yaptığı son moda çekimiyle adından söz ettirdi.

Sadece biraz pembeye bürünen 33 yaşındaki Avustralyalı aktris, atlet, çoraplar ve topuklu ayakkabılarla tamamlanmış bir çift mücevherli külotla vücudunu sergiledi.



"Barbie'de daha önce deneyimlemediğim bir heyecan var" diyen oyuncu konuşmasına şu sözlerle devam ediyor:

'Sanki herkesin içinde dışarı çıkmak için patlayan bir şey varmış ve şimdi hepsini dışarı çıkarma iznine sahipler ve bununla patlıyorlar! Bu çılgınca."

Güzel oyuncunun pozlarını görenler ise "Yaşayan Barbie" yorumlarında bulunuyor.

