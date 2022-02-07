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Mark Zuckerberg'in Meta'sından Avrupa'ya tehdit: Instagram'ı ve Facebook'u kapatırım!

07.02.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, Instagram ve Facebook'u Avrupa'da kapatabilir. Avrupa ile veri koruma kuralları konusunda bir anlaşmazlığa düşen Meta, bölgeden çekilme tehdidinde bulundu. Eğer mahkemeler kuralları teknoloji devinin lehine değiştirmezse popüler sosyal medya uygulamaları bölgede hizmet vermeyi sonlandırabilir.

Mark Zuckerberg'in Meta'sından Avrupa'ya tehdit: Instagram'ı ve Facebook'u kapatırım!

Instagram ve Facebook, Meta çatısı altındaki en popüler sosyal medya uygulamalarından ikisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa'da da Instagram ve Facebook'un kullanım istatistikleri dikkat çekiyor. Ancak Mark Zuckerberg'in Meta'sı Avrupa'yı Instagram ve Facebook'u kapatmakla tehdit ediyor.

META, INSTAGRAM VE FACEBOOK'U KAPATABİLİR

Daily Star'ın haberine göre; Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, Avrupa ile veri koruma yasaları konusundaki bir anlaşmazlığın ardından bölgeden temel hizmetlerini çekme tehdidinde bulundu. Meta'nın yayınladığı uyarıda, Avrupa'nın "transatlantik veri aktarımları" yapmasına izin vermezse hizmetlerini kapatabileceğini söyledi.

Yani Facebook ve Instagram dahil olmak üzere Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulamaları bölgede yasaklanabilir.

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Meta, hizmetleri sağlamak için ülkeler ve bölgeler arasında veri paylaşımının kritik olduğunu iddia etse de, Avrupa Adalet Divanı Temmuz 2020'den bu yana bunu yapmasını engellemişti. Bu engelleme, büyük ölçüde Avrupa'daki kullanıcıların verilerinin bilgisi olmadan paylaşılmasını veya satılmasını önlemek için alınmıştı.

"AVRUPA'DAN ÇEKİLME PLANIMIZ YOK ANCAK..."

Bir sözcü City AM'ye verdiği demeçte, "Avrupa'dan çekilmek için kesinlikle hiçbir arzumuz ve planımız yok, ancak gerçek şu ki Meta ve diğer birçok işletme, kuruluş ve hizmet küresel hizmetleri yürütmek için AB ve ABD arasındaki veri aktarımlarına güveniyor." dedi.

YILLARDIR ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Yakın zamanda Facebook olan adını Meta olarak değiştiren teknoloji devi, yıllar boyu eleştiri yağmuruna tutulmuş ve yanlış bilgilerin yayılmasına izin vermekle suçlanmıştı.

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