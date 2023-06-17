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  4. Market alışverişinde sahibine eşlik eden yavru keçi gülümsetti! "Bizim için değişik ve ilginç bir deneyim oldu"

Market alışverişinde sahibine eşlik eden yavru keçi gülümsetti! "Bizim için değişik ve ilginç bir deneyim oldu"

17.06.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Şavşat ilçesinde market alışverişi yapan sahibine eşlik eden yavru keçiyi gören market sahibi ne yapacağını şaşırdı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde esnaflık yapan Fatih Yılmaz (45), alışverişe gelen bir müşterisinin peşinden ayrılmayan yavru keçisini görünce hayrete düştü.

Alışveriş yapmak için market önünde arabasıyla gelen bir aile, markete girince araçtaki yavru keçi de arabadan atlayıp peşlerinden girdi. Market içinde dolaşan, rafları gezen keçi sahibi para öderken bile yanından ayrılmadı.

İki ayağının üzerine kalkarak, kasa da ödeme yapan sahibine eşlik etti. Ailenin küçük çocuğu gibi davranan keçinin market alışverişi ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Ailenin marketten ayrılmasının ardından neye uğradığını şaşıran market sahibi, bu gülümseten görüntüleri güvenlik kamerasıyla izleyerek sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü.

"BİZİM İÇİN İLGİNÇ BİR DENEYİM OLDU"

Market sahibi Fatih Yılmaz, yaşadığı şaşkınlığı anlatarak “İş yerimiz yaylacıların uğrak noktasıdır. Bugünde bir müşterimiz yaylaya giderken iş verimize alışveriş için uğradı. Araçta bulunan yavru keçi araçtan atlayarak iş yerimize geldi. Alışverişe eşlik etti. Bizim için değişik ve ilginç bir alışveriş deneyimi oldu” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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