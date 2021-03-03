Mart 2021 kira artış oranı

Kiraların artış miktarları her ay düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmakta. 12 aylık TÜFE verileri dikkate alınarak hesaplanan bu oranlar, bütün kiracılar ve ev - iş yeri sahipleri tarafından sıkça takip edilmekte. Şubat ayında kira artış oranı %12,53 olarak açıklandı. 2021 yılının Mart ayı için kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK açıklama yaptı mı?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI

2021 yılı mart ayının kira artış oranı bu sabah saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak, 2021 yılı mart ayının kira artış oranı 12.81 oldu.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mart ayında yapılan kira zammı dikkate alındığında örnek kira artışı şu şekilde hesaplanabilir;

Konutun kirası : 1.000 Türk Lirası

TÜİK 2021 mart ayı kira artış oranı: %12.81

Mart ayı kira artış miktarı : 128,10 Türk Lirası

2021 Mart ayı kira artışı ile toplam kira miktarı : 1.128,10 Türk Lirası

KİRA ARTIŞ ORANLARINA GÖRE EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAMN YAPABİLİR?

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılan kira sözleşmeleri ile hem kiracıların hem de ev sahiplerinin hakları koruma altına alınmaktadır. Bu sözleşme, eğer aksi bir madde bulunmuyorsa kira sözleşmesi 12 aylık olarak düzenlenir. Kira sözleşmesi dolana kadar ev sahibi zam yapamaz, kira sözleşmesi dolduğu zaman sözleşme yenilenirken ev sahibine zam yapma hakkı verilir.

Kira artış oranı zammı aylık olarak hesaplanır ancak eğer sözleşmede böyle bir madde yoksa kira zammı sadece kira sözleşmesinin dolduğu zaman yapılabilmektedir.

