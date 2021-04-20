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Marvel’den ilk Asyalı süper kahraman! Shang-Chi The Legend of The Ten Rings fragmanı yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
20.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel Sinematik Evreni'nin yeni kahramanı Shang-Chi'yi anlatan Shang-Chi The Legend of The Ten Rings'in ilk tanıtımı yayınlandı.

Marvel’in Asyalı bir süper kahramanın hikayesini konu alan ilk filmi Shang-Chi The Legend of The Ten Rings bilim kurgu hayranlarını harekete geçirdi. Büyük bir merakla beklenen yapımın fragmanı yayınlandı. Süper kahraman filmleriyle dünya çapında bir marka haline gelen Marvel Sinematik Evreni, seyirci kitlesini genişletmek için yeni bir adım attı. Black Panther filminin uluslararası başarısından sonra ekip ilk Asyalı süper kahramanları olan Shang Chi’yi kadrosuna dahil etti.

Çizgi romanlarda bir Kung Fu ustası olarak tanımlanan, 1970’li yıllardaki Enter the Dragon gibi dövüş filmlerinden etkilenen Steve Englehart ve Jim Starlin ikilisinin yarattığı Shang-Chi‘nin filmini yapmak için kolları sıvadı. Yönetmenliğini Brie Larson’lı Short Term 12, The Glass Castle ve Just Mercy filmleriyle tanınan Destin Daniel Cretton‘ın üstleniyor. Senaryosunu Wonder Woman 1984, Mortal Kombat filmlerinin senaristlerinden David Callaham‘ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng ve Michelle Yeoh da yer alıyor.

Shang-Chi The Legend of The Ten Rings filminin izleyicisiyle 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

FİLMİN KONUSU

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Dövüş sanatları alanında uzman olan Shang-Chi isimli süper kahramanın geçmişinde bağ kurduğu “The Ten Rings” adlı terörist organizasyonla ve organizasyonun “The Mandarin” isimli lideriyle yüzleşmesini konu ediniyor. Simu Liu, Shang-Chi karakterini canlandırırken Tony Leung ise The Mandarin‘e hayat veriyor.

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