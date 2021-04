Marvel’den ilk Asyalı süper kahraman! Shang-Chi The Legend of The Ten Rings fragmanı yayınlandı

Marvel’in Asyalı bir süper kahramanın hikayesini konu alan ilk filmi Shang-Chi The Legend of The Ten Rings bilim kurgu hayranlarını harekete geçirdi. Büyük bir merakla beklenen yapımın fragmanı yayınlandı. Süper kahraman filmleriyle dünya çapında bir marka haline gelen Marvel Sinematik Evreni, seyirci kitlesini genişletmek için yeni bir adım attı. Black Panther filminin uluslararası başarısından sonra ekip ilk Asyalı süper kahramanları olan Shang Chi’yi kadrosuna dahil etti.

Çizgi romanlarda bir Kung Fu ustası olarak tanımlanan, 1970’li yıllardaki Enter the Dragon gibi dövüş filmlerinden etkilenen Steve Englehart ve Jim Starlin ikilisinin yarattığı Shang-Chi‘nin filmini yapmak için kolları sıvadı. Yönetmenliğini Brie Larson’lı Short Term 12, The Glass Castle ve Just Mercy filmleriyle tanınan Destin Daniel Cretton‘ın üstleniyor. Senaryosunu Wonder Woman 1984, Mortal Kombat filmlerinin senaristlerinden David Callaham‘ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng ve Michelle Yeoh da yer alıyor.