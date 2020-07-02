Marvel evreninin ilk Müslüman süper kahramanı: Kamala Khan

Marvel'in Avengerları tekrar bir araya geliyor, bu kez beyaz perde de değil ama hasılat rekorları kıran bir bilgsayar oyununda.

Oyunda, beklenen tüm süper kahramanlar var. Iron Man, Hulk, Kaptan Amerika. Ama bu kez ekibe yeni bir üye katılıyor: Kamala Khan.

Şekil değiştirme kabiliyetine sahip Pakistan kökenli, Müslüman Amerikalı genç, son Ms Marvel.

Oyunun yayıncısı, Square Enix Marvel Avengers'a Kakala Khan'ın katılacağını, başlıca oyun karakterlerinden biri olacağını ve oyunun hikayesinde önemli bir rol oynayacağını açıkladığında, hem oyunun hayranları hem de sektörden öevgü almıştı.

25 yaşındaki oyuncu Maria Afsar "Bu Marvel karakterini birkaç yıl önce çizgiromanda görmüştüm. Geçmişini okuyunca, Pakistanlı, Müslüman ve bir kadın olduğunu görünce çok iyi olduğunu düşündüm" dedi.

"Karakterin oyunda ana karakterlerden biri olduğunu duyduğumda, bunun hayatım boyunca beklediğim bir şey olduğunu düşündüm. Küçükken hiç böyle bir şey görmemiştim."

'Gençlerin ilham alabilecekleri bir karakter'

Kamala Khan'ı 2014'te yaratanlardan biri Marvel editörü ve yönetmeni Sana Amanat.