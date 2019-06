MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek” konuşuldu

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından ’’Retrofütürizm’’ ana teması ile bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun (MAS), açılış toplantısında alanında uzman katılımcılar bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, Retrofütürizm teması ve “Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek” ana fikri ile birlikte ufuk açıcı bir sempozyuma daha imza attıklarını ifade etti. Toplam kalite yönetiminin her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren bir olgu olduğuna dikkat çeken Senem Kılıç, “Ülkemizdeki kurumların üretim ve hizmetlerinin gelişmesi ve bireylerin ise yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak verdiğimiz eğitimler ile ulusal kalite sayesinde oluşturduğumuz sivil insiyatifimiz ve yerel kalite ödülleriyle ülke ekonomisinin gelişmesi adına verdiğimiz katkılardan gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceğini oluşturanların yeni nesil olduğu bilinciyle bundan 8 yıl önce GençKal gönüllü hareketini kurduk. GençKal her geçen yıl gönüllülerle artan bir güçle kendini kanıtlayan bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Bu geçmişin gücü ile mükemmel gelecek temasında anlatmak istediğimiz gibi değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş geride dururken biçimlendirebileceğimiz bir gelecek önümüzde bekliyor. Bugün söyleyeceğimiz her şey geleceğimizi biçimlendirecek ön önemli etkiyi oluşturacaktır. Geleceği şekillendirmek için neler yapmalıyız. KalDer bir STK olarak kaynağı sadece kurumlar ve kuruluşlar ile oluşan kalite gönüllülerinin değerli katkılarıyla hizmet üretiyor. Buradan tüm süreçlerin içinde yer alan herkese bu sempozyumun hazırlanmasındaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.