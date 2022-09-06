Maske takın, kırmızı tabak kullanın, soğuk duş alın... Kilo vermenize yardımcı olabilecek tuhaf teknikler

Araştırmalar, yatarken göz maskesi takmanın insülin seviyesini düşürebileceğini gösteriyor. Hazır yemeğe ve sağlıksız beslenmeye son vererek sağlıklı beslenip, spor yapmaya başlamak kilo verme sürecinden en bariz seçenek olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar şimdi zayıflamak için mücadele edenlere yardımcı olabilecek çok sayıda ilginç öneride bulunuyor.

KARANLIKTA UYU, SOĞUK DUŞ AL

Kilo vermenin biraz daha alışılmadık yollarından ikisi, kırmızı tabaklardan yemek yemeyi ve karanlıkta uyumayı içerir.

Pratisyen Hekim Zak Waqar-Uddin, kilo verme söz konusu olduğunda hızlı olması mümkün değildir diyor. Ancak tuhaf tekniklerin bazılarının yardımcı olabileceğini belirtiyor. MailOnline'a konuşan Zak Waqar-Uddin, 'Bazı teknikler tuhaf görünse de faydaları kanıtlanmıştır.' diyor.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLAN TUHAF TEKNİKLER

Kırmızı tabakta yemek yemek

Soğuk duş almak

Masada yemek yemek

Yemek günlüğü tutmak

Göz maskesiyle uyumak

Diyet yiyecek ve içecekleri bırakmak



