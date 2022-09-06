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Maske takın, kırmızı tabak kullanın, soğuk duş alın... Kilo vermenize yardımcı olabilecek tuhaf teknikler

06.09.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek için çok çeşitli yöntemler bulunuyor. Uzmanların önerdiği düzenli beslenme ve sporla birlikte kilo verme yöntemi. Kilo verme zorlu bir süreç olduğu için genellikle bu süreci hızlandıracak ek yöntemlere başvurulur. Oxford Üniversitesi’nden bir profesör kırmızı renkli tabakta yemek yemenin kilo vermeye yardımcı olabileceğini söyledi. Araştırmalar ise göz maskesi ile uyumanın kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Maske takın, kırmızı tabak kullanın, soğuk duş alın... Kilo vermenize yardımcı olabilecek tuhaf teknikler

Araştırmalar, yatarken göz maskesi takmanın insülin seviyesini düşürebileceğini gösteriyor. Hazır yemeğe ve sağlıksız beslenmeye son vererek sağlıklı beslenip, spor yapmaya başlamak kilo verme sürecinden en bariz seçenek olarak ön plana çıkıyor. Uzmanlar şimdi zayıflamak için mücadele edenlere yardımcı olabilecek çok sayıda ilginç öneride bulunuyor.

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KARANLIKTA UYU, SOĞUK DUŞ AL

Kilo vermenin biraz daha alışılmadık yollarından ikisi, kırmızı tabaklardan yemek yemeyi ve karanlıkta uyumayı içerir.

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Pratisyen Hekim Zak Waqar-Uddin, kilo verme söz konusu olduğunda hızlı olması mümkün değildir diyor. Ancak tuhaf tekniklerin bazılarının yardımcı olabileceğini belirtiyor. MailOnline'a konuşan Zak Waqar-Uddin, 'Bazı teknikler tuhaf görünse de faydaları kanıtlanmıştır.' diyor.

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KİLO VERMEYE YARDIMCI OLAN TUHAF TEKNİKLER

  • Kırmızı tabakta yemek yemek
  • Soğuk duş almak
  • Masada yemek yemek
  • Yemek günlüğü tutmak
  • Göz maskesiyle uyumak
  • Diyet yiyecek ve içecekleri bırakmak


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Anahtar Kelimeler:
Kilo vermek
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