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Maske uyarısı: Her kullanımdan sonra yıkayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Bir uzman, birçok kişinin yüz maskelerini yeterince yıkamadığını, her kullanımdan sonra onları temizlememiz veya giydiğimizde tek kullanımlık maskeleri atmamız gerektiğini söyleyerek uyardı.

Maske uyarısı: Her kullanımdan sonra yıkayın

Ağustos ayında yapılan bir anket çalışması, yeniden kullanılabilir maske takanların sadece yüzde 13'ünün onları yeterince sık ve doğru şekilde yıkadığını, tek kullanımlık maske kullananların yüzde 56'sının ise birden fazla kez giydiğini ortaya koydu.

Plymouth Üniversitesi'nde moleküler mikrobiyoloji alanında öğretim görevlisi olan Dr Tina Joshi, her kullanımdan sonra yeniden kullanılabilir maskeleri yıkamamız gerektiğini söyledi.

Joshi, 'günde en az bir kez' yıkanmalarını öneren Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine atıfta bulunarak, Daily Mail'e şunları söyledi: 'Daha da ileri gidip sadece günlük değil, her kullanımdan sonra yıkanılması gerektiğini söylüyorum. Bu yüzden, her dışarı çıkıp eve geldiğinizde nasıl ellerinizi yıkıyorsanız maskelerinizi de yıkayın.En az iki yeniden kullanılabilir maskeye sahip olmanızı tavsiye ediyorum, yani her zaman biri yıkanmış, diğeri temiz ve kullanıma hazır.'

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