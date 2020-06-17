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  4. 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gitti

'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi, kimliğini polise bırakıp gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske kullanmayanlara ceza yazıldı. Yasaktan haberinin olmadığını öne süren Numan D., cezai işlem uygulanırken, kimliğini polise bırakıp uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel ve Gürsu ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda İnegöl ilçesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulama sırasında maske takmayan kişilere ceza yazıldı. Atatürk Bulvarı'nda ekipler, maske kullanmayan Numan D.'yi durdurdu. Maske takmayan Numan D.'ye de ceza yazıldı. "Maske takma zorunluluğundan haberim yok" diyen Numan D., kendisine ceza yazan polise kimliğini bırakıp, uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

DHA

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