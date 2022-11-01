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MASKİ’den yağışlı havalara karşı önlem

01.11.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesinde DSİ’ye ait sulama kanalında 500 metrelik temizlik çalışması yaparak yağışlı havalara karşı önlem alındı.

MASKİ’den yağışlı havalara karşı önlem

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, DSİ’ye ait sulama ve kurutma kanallarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi’nden geçen sulama kanalında 500 metrelik temizlik işi yapıldı. Çalışmalarla birlikte olabilecek bir yağışta taşkın riskine karşı önlem alındı.

“MAHALLEMİZE YAPILAN HİZMETLERDEN MEMNUNUZ”

Mahalle muhtarı Ramazan Vardar, “Mahallemizde bulunan DSİ’ye ait olan sulama kanalında sivrisinek ve koku sorunu vardı. Bu durum vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu.

Yapılan temizlik çalışmasıyla birlikte bu sorunumuz çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemize yapılan hizmetlerden memnunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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