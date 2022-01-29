Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Her ortamda tercih edebileceğiniz farklı postal modelleriyle maskülen ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Hem çok rahat hem çok havalı olan postallar her ortama uyum sağlar. Okula veya işe giderken, arkadaşlarınızla dışarı çıkarken veya gece katılacağınız bir parti için hazırlanırken postalları tercih edebilirsiniz. Farklı ortamlara uyum sağlayacak postal kombinlerini sizin için inceledik. Keşfetmeye ne dersiniz?

1. Crop sweatshirtler, maskülen ve cool

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Hem spor hem maskülen duran crop sweatshirtler, okula giderken tercih etmek için harika alternatifler. Sadece okula giderken değil, arkadaş buluşmalarında ve spor giyimin hakim olduğu iş ortamlarında da tercih edilebilecek crop kesim bir sweatshirt gardırobunuzda mutlaka olmalı. DeFacto markasının siyah renkli ve kapüşonlu crop kesim sweatshirt modeli, maskülen ve rahat kombininiz için ideal bir seçim olabilir. Yüksek belli mom jeanler ile çok yakışacak bu sweatshirt modeli hem bahar hem kış aylarında kurtarıcı parçalarınız arasında yerini alacak.

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2. Mom jeanler çok moda

Son yıllarda birçoğumuzun gardırobunu adeta ele geçiren mom jeanler, rahat kalıpları ve maskülen duruşlarıyla kalbimizi çalıyor. Bershka markasının denizci mavisi rengindeki bu mom jean modeli, kalıbıyla da duruşuyla da harika bir seçim oluyor. Tam göbek hizasına gelen yüksek beli ve kıvrık paçalarıyla son derece maskülen ve cool bir tarza sahip olan mom jean, sneakerlarla olduğu kadar postallarla da çok şık duruyor. %100 pamuktan üretilen pantolonu çamaşır makinesinde maksimum 40 derecede ve hassas yıkama programında gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz.

3. Kalın tabanlı postallara ne dersiniz?

Sweatshirt ve mom jeanli kombininizin altına çok yakışacak postal modellerinden biri de son yıllarda trend haline gelen kalın tabanlı ürünler. Dr. Martens markasının bu suni deriden üretilen kalın tabanlı postal modellerini bütün kış ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz desek abartmış olmayız. Ayakları son derece sıcak tutan yumuşacık astarı ve iç bacak tarafındaki fermuarı ile çok konforlu bir kullanım sunan postal modeli, mom jeanlerin yanı sıra elbise ve eteklerle de harika bir uyum yakalıyor. Ayrıca kombinlere maskülenlik katıyor. Üstelik kalın tabanı ile boyunuzu olduğundan daha uzun gösteriyor.

4. Balıkçı yaka kazaklar hep şık

Fit kesimli balıkçı yaka triko kazaklar, ofis stillerinin joker parçalarından. Koton'un dar kesimli ve balıkçı yakalı siyah triko kazağı da işe giderken rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Kumaş pantolonlardan jeanlere, mini eteklerden maksi eteklere, her kombine rahatlıkla uyum sağlayabilecek kazağı yüksek bel kumaş bir pantolon, blazer ceket ve postallarla kombinleyerek maskülen bir tarz elde edebilirsiniz. Ayrıca kazağı zevkinize uygun zincir kolyelerle süsleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz. %100 akrilikten üretilen bu kazağı çamaşır makinesinde gönül rahatlığıyla yıkayabileceğinizi de hatırlatalım.

5. Çizgili pantolonlar çok havalı

Ofis stilinizde şık ve maskülen parçaları tercih ediyorsanız bu çizgili kumaş pantolon modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Belindeki kemeri ve bel bölümündeki pilileri ile son derece şık bir görünüme sahip olan pantolon, dar kesimiyle de sizi fit gösterecek bir model. Hem gömleklerle hem dar kesim balıkçı kazaklarla çok şık duracak bu pantolonu dilerseniz askılı bluzlar ve çıtçıtlı bodylerle de tamamlayabilirsiniz. Üzerine siyah bir blazer ceket ve altına postal giyerek maskülen bir tarz yakalayabileceğiniz bu pantolonu dilerseniz stilettolarla da kombinleyebilirsiniz.

6. Siyah deri postallar hem şık hem maskülen

Siyah postallar sayesinde kış ve sonbahar aylarında çok şık ve maskülen bir görünüm elde edebilirsiniz. İşe giderken tercih edeceğiniz kumaş pantolonların ve elbiselerin yanı sıra mini eteklerle de çok tarz duracak siyah postallar, soğuk havalarda kurtarıcı parçalarınız olabilir. Marjin markasının hakiki deri siyah postalları, maskülen tarzınız için harika bir seçim olabilir. İnce bağcıkları ve zarif tokası ile son derece şık bir görünüme sahip olan bu postallar, iç bacak kısmındaki fermuarları ile bağcıkları çözmeye gerek kalmadan çok kolay bir şekilde giyilip çıkarılabilir.

7. Şifon elbiselerle sonbahar şıklığı

Çiçekli elbiseler, özellikle de bahar aylarında yapacağınız kombinler için harika alternatifler. TRENDYOLMİLLA markasının dik yakalı elbise modeli, çiçek motifleri ve yarı transparan uzun kollarıyla tam baharlık bir seçim. Bele oturan kesimi ve diz üstü boyuyla oldukça şık görünen bu elbiseyi bahar aylarında kalın tabanlı bir postal ve deri ceketle kombinleyerek stilinize maskülen bir dokunuş yapabilirsiniz. Dilerseniz babet ya da topuklu ayakkabılarla kombinleyerek daha feminen bir duruş yakalayabileceğiniz bu elbise modeli, günlük kombinlerinizin de gözdesi olabilecek nitelikte.

8. Her mevsim deri ceket

Hiç modası geçmeyen biker model deri ceketler, gardıropların vazgeçilmez parçaları arasında yer alır. Özellikle maskülen şıklık denildiğinde akla gelen ilk parçalardan olan biker model deri ceketleri gündüz veya gece fark etmeksizin neredeyse her ortamda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Vero Moda markasının biker model bu deri ceketi de maskülen şıklığınız için harika bir alternatif. Fermuar ve metal düğme detaylarıyla son derece şık ve havalı bir görünen bu modeli mini eteklerden elbiselere, skinny jeanlerden mom jeanlere kadar her parçayla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

9. Her ortama yakışacak bir model

Hem şık hem spor kombinlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz siyah bağcıklı postallarla tarzınıza maskülen bir hava katabilirsiniz. Derimod markasının suni deriden üretilen bağcıklı postal modeli, konç bölgesindeki lastik görünümüyle son derece havalı bir tasarıma sahip. Tırtıklı tabanı ile ıslak zeminlerde de rahat ve güvenli bir şekilde yürümenize olanak tanıyacak postalı jean, tayt ve mini eteklerin yanı sıra çiçekli bohem elbiselerinizle de kombinleyebilirsiniz. Bahar aylarında kot şortlarla da çok şık görünecek postallara mutlaka göz atmanızı öneririz.

10. Hayat kurtarıcı elbiseler

Siyah mini elbiseler, her zaman ve her ortamda hayat kurtarır. Exchic markasının balıkçı yakalı ve uzun kollu mini elbisesi de özellikle gece kombinlerine çok yakışacak bir parça. Vücuda oturan dar kalıbıyla oldukça hoş görünen bu elbisenin altına giyeceğiniz bir postalla daha spor ve maskülen bir tarz elde edebilir, zevkinize uygun zincir kolyelerle stilinizi tamamlayabilirsiniz. Kış aylarında opak bir külotlu çorapla tamamlayabileceğiniz bu elbiseyi dilerseniz çorapsız da giyebilirsiniz. Bir deri ceketle giyerek tarzınızı tamamlayabileceğiniz siyah mini elbise, gece kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak.

11. Sade ve şık postallar

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Ayakkabı ve bot modelleriyle dikkat çeken Nine West markasının siyah renkli ve bağcıklı uzun postalı, gece kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Mini etek ve elbiselerinizin altına giydiğinizde feminen ve maskülen tarzları bir araya getirerek şık ve havalı bir gece kombini oluşturabileceğiniz postalları günlük giyimde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kalın tabanları ile boyunuzu olduğundan bir tık daha uzun gösterecek bu postal ile gece katılacağınız partilerde hem kendinizi daha rahat hissedebilir hem daha şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.



