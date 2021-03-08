Acun Ilıcalı’nın kendi kanalı olan TV8 ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz fenomen lezzet yarışması MasterChef 2021 yeni adaylarını bekliyor! C Türkiye 2021 yarışması yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler “MasterChef 2021 ne zaman başlayacak?” sorusunu sormaya başladı bile. Peki MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? 2021 MasterChef başvuruları başladı mı? Detaylar haberimizde…

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef ‘in jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alıyor. Geçen sezon Uğur’un sosyal medya yazıları sebebi ile diskalifiye edilmesi sonucu, program büyük tepki çekmişti. MasterChef 2021 için ise şu an net bir başlangıç tarihi bilgisi verilmedi. Acun Ilıcalı’nın yayın hayatına yeni başlayan ücretli platformu EXXEN’e ağırlık verdiği biliniyor. MasterChef 2021’in ise EXXEN platformu üzerinden mi yoksa TV8 üzerinden mi yayınlanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF 2021 BAŞVURULARI!

Dünyayı sarsan Korona virüs salgını sebebi ile MasterChef 2021 başvurularının videolu şekilde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Yarışmaya başvurular internet üzerinden, videolu şekilde yapılacak.