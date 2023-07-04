MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 17. yarışmacısı Büşra Zambak'ın hayatı

MasterChef Büşra kimdir ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce MasterChef'ten elenen Büşra Zambak bu kez 17. isim olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Büşra Zambak'ın hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Büşra Zambak hangi sene yarıştı?

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR, NERELİ?

Masterchef Büşra 1997 Denizli doğumludur.Aslen Denizlilidir. Ailesinin Denizli’de olduğunu fakat kendisinin 9 yıldır İstanbul’da yaşadığını söyleyen Büşra, yarışma öncesinde vejetaryen ve vegan mutfak ağırlıklı çalıştığını söylemiştir. Masterchef’e katılmadan önce Sabancı Holding’te şeflik yapan Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilere, CEO’lara yemek yapmıştır. Kendinden emin duruşu ile izleyenlerde merak uyandıran Büşra Zambak MasterChef All Star ana kadrosuna 17. isim olarak girmeye hak kazandı. Büşra Zambak Instagram'da 'busra.zambakk' kullanıcı adını kullanıyor. Zambak'ın Instagraam hesabında 116 bin takipçisi bulunuyor.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022



