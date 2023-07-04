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MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 17. yarışmacısı Büşra Zambak'ın hayatı

04.07.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büşra Zambak MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer almaya hak kazandı. MasterChef 2022 sezonuyla hafızalara kazınan Büşra Zambak bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Büşra'nın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Büşra Zambak evli mi? MasterChef Büşra'nın Instagram hesabı ne?

MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 17. yarışmacısı Büşra Zambak'ın hayatı

MasterChef Büşra kimdir ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce MasterChef'ten elenen Büşra Zambak bu kez 17. isim olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Büşra Zambak'ın hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. Peki, MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Büşra Zambak hangi sene yarıştı?

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR, NERELİ?

Masterchef Büşra 1997 Denizli doğumludur.Aslen Denizlilidir. Ailesinin Denizli’de olduğunu fakat kendisinin 9 yıldır İstanbul’da yaşadığını söyleyen Büşra, yarışma öncesinde vejetaryen ve vegan mutfak ağırlıklı çalıştığını söylemiştir. Masterchef’e katılmadan önce Sabancı Holding’te şeflik yapan Büşra Zambak, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilere, CEO’lara yemek yapmıştır. Kendinden emin duruşu ile izleyenlerde merak uyandıran Büşra Zambak MasterChef All Star ana kadrosuna 17. isim olarak girmeye hak kazandı. Büşra Zambak Instagram'da 'busra.zambakk' kullanıcı adını kullanıyor. Zambak'ın Instagraam hesabında 116 bin takipçisi bulunuyor.

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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022


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