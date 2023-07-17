MasterChef Güzide bilerek mi elendi? "Konuşsam sayfalara sığmaz" diyerek olay sözler söyledi

MasterChef All Star'da sezonun ilk elemesi sonrası sosyal medya karıştı. Ana kadroya seçilen yarışmacılar Sergen ve Eray'ın kaptanlığında yarışan yarışmacılar arasından Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide potaya girdi.

Güzide Mertcan elenen ilk isim olarak gündeme geldi. Güzide'nin Tahsin'le tartıştıktan sonra modunun düşmesi, yapabileceği tabakta eti pişirmemesi ve ürünü eksik koyması, hatta elendikten sonra "Sona kadar gidemeyeceksem vakit harcamamın anlamı yok" demesi bilerek elendiğini düşündürdü.

"İNANCIMI KAYBETTİM"

Sosyal medyada gündem olan Güzide'den açıklama da gecikmedi. Güzide Mertcan açıklamasında "Konuşsam sayfalara sığmaz. Ama ben susmayı tercih ediyorum . Çok isteyerek geldiğim allstar macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü. Süreç içerisinde kulis yapmadan, kimseyi kayırmadan, kamera önünde yada arkasında kuyusunu kazmadan sadece yemek yaparak yol alabileceğime, maalesef inancımı kaybettim" dedi.

OLAY SÖZLER! "DOST SANDIĞIM KİŞİ..."

MasterChef Güzide yaşadığı kavgaya da değinerek şunları yazdı:



"Seni psikolojik olarak bitireceğim diyen birine dost sandığım kişi Güzide'yi psikolojisine değil duruşuna oynayarak bitirebilirsin diye yol gösteriyorsa o savaşta benim yerim yok demektir. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bilerek kötü tabak yapmadım ama orada geçirdiğim her günün de bana kötü geleceğini bilerek çıktım yarışa hali ile tabağıma bu duygum yansıdı. Bana kalbini açıp destekleyen herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bildiğim tek bir şey var düşürülmeye çalışıldığım konumda siz de olmamı istemezdiniz."

