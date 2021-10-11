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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

11.10.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 11 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Gecenin en lezzetli lahmacunu yapan yarışmacı, kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu? Kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 8. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 11 Ekim Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında en iyi lahmacunu yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 88. bölümünde yarışmacılar, mutfağa girdi ve kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel olarak oynadıkları oyunda mavi takım kaptanı olmak için günün en iyi lahmacununu yapmak için uğraştılar. Kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan altı adet lahmacun yapmasını istedi. Gecenin en iyi lahmacununu yapan Tahsin, mavi takım kaptanı oldu.

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KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Oyunu kazanıp mavi takım kaptanı olan Tahsin, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanını olarak Sergen'i seçti.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyunu sonrasında belirlenen kaptanlar, iyi bir takım oluşturmak için yarışmacı seçimine başladı. İki kaptan da haftayı yenilgisiz kapatmak için kafalarındaki takımı oluşturmaya çalıştı. Böylece bu haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.

Tahsin'in kaptan olduğu mavi takımda Eren, Emre, Burcu, Mert, Azize, Rabia ve Pelin yer aldı.

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Kaptanlığını Sergen'in yaptığı kırmızı takım kadrosunda ise Hasan, Araz, Dilara, Milhan, Safanur ve Ateş yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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