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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yağlama yaparak yarıştılar! İşte 29Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

30.11.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 29 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 123. son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Yarışmacılar 'yağlama' yaparak mücadele etti. En lezzetli yağlamayı yapan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yağlama yaparak yarıştılar! İşte 29Kasım MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 15. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 29 Kasım Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında yağlamayı en iyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de mavi takım kaptanı, kaptanlık oyunu ile belli oldu. Yarışmada geriye kalan on isim, mavi takım kaptanı olmak için hünerlerini sergiledi. Verilen sürede şeflerin beğenisini kazanacak Kayseri yağlaması yapmak için çalıştılar. Şefler, sekiz adet yağlama yapmaları için 45 dakika süre verdi. Süre sonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, tadım yaparak ilk olarak başarılı dört ismi açıkladı. Bu isimler Hasan, Dilara, Sergen ve Mert idi. En başarılı yağlamayı yaparak kaptanlık oyununu kazanan Sergen Özen, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında mavi takım kaptanı Sergen, kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Sonrasında iki takım kaptanı, istedikleri yarışmacıları kendi takımlarına almaya çalıştı.

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Sergen'in kaptan olduğu mavi takımda Tahsin, Hasan, Burcu ve Araz yer aldı.

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Kaptanın Eren olduğu kırmızı takım kadrosu ise Mert, Dilara, Safanur ve Görkem'den oluştu.

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KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Sergen ile kırmızı takım kaptanı düelloda takımına avantaj kazandırmak için çalıştı. Kaptanlar düellosu yine bilgi yarışması şeklinde yapıldı. Sorulara rakibine göre daha çok doğru cevap veren Sergen, 11-4 skorla kaptanlar düellosunu kazandı.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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