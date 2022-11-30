MasterChef Özgül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özgül Coşar, MasterChef'te yeni yarışmacılarla hünerlerini sergileyecek!

Özgül Coşar, MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki konsepti eskiler ve yeniler olacak. Özgül Coşar, MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda yarışmıştı. İşte Özgül Coşar'ın hayatı ve biyografisi...

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar iki çocuk annesidir. MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonuna İstanbul’dan katılmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitiren Özgül Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.

Özgül, Emrullah Coşar ile evlidir.

ÖZGÜL COŞAR MASTERCHEF 2020'DE KAÇINCI OLDU?

Özgül Coşar MasterChef Türkiye 2020'de yarışmış ve dördüncü olmuştur.

