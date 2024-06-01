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  4. Sakarya’da halkı sokağa döken koku! AFAD ekipleri harekete geçti…

Sakarya’da halkı sokağa döken koku! AFAD ekipleri harekete geçti…

01.06.2024 07:15
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde halkı sokağa döken bir koku yayıldı. Koku üzerine şikayetler artınca AFAD ekipleri devreye girdi. Valilik yaptığı açıklamada “İlk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

Sakarya’da halkı sokağa döken koku! AFAD ekipleri harekete geçti…

Sakarya’nın Erenler ilçesinde mahalleliyi sokağa döken kokuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır” denildi.

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Sakarya’nın Erenler ilçesinin birçok mahallesini saran koku vatandaşları sokağa döktü. Sakarya Nehri’nden geldiği ileri sürülen koku üzerine başta AFAD olmak üzere ekipler harekete geçti. Yoğun kokuya maruz kalan vatandaşların birçoğu maskeyle sokaklara çıktı. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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“HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEYECEK BİR KOKU TESPİT EDİLMİŞTİR”

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “Erenler bölgesinde oluşan bir koku neticesinde vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı birimine yaptığı şikayetler neticesinde, AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan GAMER, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi İtfaiyeleri, AFAD ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya Erenler afad koku
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