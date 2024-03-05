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MasterChef Rıfat paraya para demeyecek! Yeni işi için İstanbul'u terk edecek

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.03.2024 14:21
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MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Rıfat, MasterChef Tolga'nın kanalına konuk oldu. Yarışmadan sonra Rıfat paraya para demeyecek bir iş için İstanbul'u terk ettiğini de açıkladı.

MasterChef Rıfat paraya para demeyecek! Yeni işi için İstanbul'u terk edecek

MasterChef Türkiye'nin öne çıkan isimlerinden Rıfat katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Dilara'nın ismini yazdıktan sonra "Dilara seni gerçekten hiç sevmiyorum" diyerek hafızalara kazınan Rıfat programda yeni işinden söz etti.

Rıfat konuşmasında "Ben bu yaz inşallah Çeşme'de kendi yerimi açıyorum" diyerek şunları söyledi:

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"Çeşmeliyim zaten yedi kuşak Çeşmeliyim derler yedi kuşak derler ya hakikaten yedi kuşak Çeşmeli, direkt nüfus cüzdanında İzmir/Çeşme... İstanbul çok kozmopolit yer, İstanbul farklılıkları daha alışkın..."
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Rıfat Yurttaş ayrıca "Özeniyorum böyle benim çok gözüm korkar, 20 masayı geçmesin filan. Korkularım var..." diyerek heyecanını da dile getirdi.

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