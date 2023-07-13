MasterChef'te 2 yarışmacı arasında ipler gerildi! Sözleri ağır geldi, hüngür hüngür ağladı

MasterChef All Star gerilimin had safhaya çıktığı bir bölümle ekrana geldi. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yapılan yemekleri tadarak değerlendirmede bulundu. Gecenin sonunda kazanan takım kırmızı takım oldu ve mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme adayı Mert oldu. Fakat potaya giren isim, MasterChef'in son bölümünde yaşanan tartışmanın gölgesinde kaldı.

MASTERCHEF'TE İPLER GERİLDİ

Somer Sivrioğlu'nun "Şu anda yapman gereken hem kaptan olarak, hem de dokunulmazlığı alan arkadaşımız olarak arkadaki adaylardan bir tanesini seçip potaya yollamak" sözleri üzerine diğer yarışmacılara dönen Sergen, "Gamze Abla'yı potaya gönderiyorum" dedi.

"Kesinlikle ben korkan insanla çalışmak istemem. Ben ondan korkuyorum, yemek kabul etmeyim, öyle bir dünya yok. Herkesin hiçbir şeyden korkmayın. Daha sonraki evreler için konuşuyorum. Mevzu bu teşekkürler"

"DIŞARIDAN ÇOK ÇİRKİN GÖRÜNÜYOR!"

Bu açıklama üzerine gerilen Gamze, "Şef söyleyecek bir şey bulamıyorum.

Saygı duyuyorum verdiği karara ama yaptıklarının yanlış olduğunu ve izlendiği zaman dışarıdan da çok çirkin gözüktüğünü söylemek istiyorum sadece"

"BURASI BABANIZIN TAPULU MALI DEĞİL"

İkili bunun üzerine karşılıklı tartışmaya girdi. "Burası babanızın tapulu malı değil, öyle gibi davranmayın burada insanlara" diyen Gamze gözyaşlarına boğuldu.

